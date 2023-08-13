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坐骨神經指的是哪裡？中國醫藥大學附設醫院復健部劉東桓主治醫師解釋：「坐骨神經是掌管下肢的感覺和運動，是人體最粗大的神經，起始於腰骶部的脊髓，途經骨盆，並從坐骨大孔穿出，抵達臀部，然後沿兩邊的大腿後面到腳。」
多數民眾坐骨神經痛一旦發作起來，並不只下背疼痛，包括上自腰部、下至腳部都會產生不舒適的症狀，特別年長者疼痛嚴重時常痛伴隨尿失禁，坐骨神經痛常見主要症狀包括：
- 腰痛
- 臀部疼痛
- 翹腳時疼痛或麻痺
- 身體動作時無法向前彎腰
- 麻痺感加劇
- 下背疼痛導致步行困難
- 足部對觸摸的感覺遲鈍
坐骨神經痛好發年齡在 30-50 歲之間，往往造成坐骨神經痛的原因很多，大多可能是日常活動造成的軟組織損傷和老化，外傷、神經炎、腫瘤也可能，有些民眾則是因為運動傷害造成若長期疼痛，一定要盡快就醫，找出病源加以治療。
如果症狀相較輕微的換者，劉東桓說：「還是可以在家簡單做拉筋運動，減緩下背痛及坐骨神經痛，至少早晚各做 15 次。」復健治療或中醫針灸治療一個月到三個月後仍無改善或變差，就需要更進一步的治療。
【第一招】
- 步驟 1：平躺後，患側腳小腿抬到另外一隻腳的大腿上
- 步驟 2：手抱健側大腿向上彎曲（若力氣不夠，可用毛巾輔助加強），拉至有痠痛感既可，維持姿勢 15 秒
【第二招】
- 步驟 1：平躺患側腳膝蓋彎曲，往健側方向側彎
- 步驟 2：左手攤開，手心向下，頭向患側部位轉
- 步驟 3：下半身往健側部位轉，上半身往患側部位轉，手壓患側膝蓋至有痠痛感即可，維持姿勢 15 秒
手術幫助解除病根
若適當藥物、復健運動都無法解決疼痛問題，或許就會考慮藉由手術來改善。劉東桓分享近期收治的一名個案， 31 歲賴小姐在國中時喜歡打籃球，但姿勢錯誤落下病根，初期沒有明顯疼痛，但隨著時間一久越發不適，特別在早上起床時非常不舒服，走路一不小心也常突然痛到感覺像遇到大觸電那樣，無法久站、久坐，經診斷為長期左側坐骨神經痛，最後選擇手術改善不適。
賴小姐即是接受「精準微創手術-經皮腰椎擴孔神經解離手術」解除病根，主要針對脊椎椎孔退化狹窄，腰椎神經根壓迫所造成的坐骨神經痛或間歇性跛行問題，好處在於無須全身麻醉，手術時間短一個部位只要半小時到一小時，術後當日即可下床行走回家可不住院，另外傷口約 0.8 公分，術後照顧也相較簡單。
|經皮腰椎擴孔神經解離手術
|一般傳統腰椎手術
|傷口
|小(約 0.8 公分)
|大
|恢復速度
|術後即可下床行走
|需至少 1-2 天後才可 下床行走
|住院
|可選擇不住院
|需住院
|破壞性
|破壞性小，只局部破壞壓迫腰椎神經的黃韌帶等周邊組織
|會破壞脊椎椎板
|麻醉風險
|無須全身麻醉
|有全身麻醉風險
|手術時間
|約半小時到一小時
|2-4 小時
|手術限制
|神經壓迫太嚴重、下肢無力、大小便失禁 不建議
|無限制
要預防坐骨神經痛，我們可以從日常生活習慣開始做起，工作或是唸書時，坐姿要保持端正，不翹二郎腿，並避免搬重物以及做過度激烈的腰部運動。另外，維持標準體重也能避免增加腰部負擔，當身體出現不適時一定要及早就醫。
1.諮詢專家：中國醫藥大學附設醫院復健部劉東桓主治醫師
文、王芊淩／圖、何宜庭
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 運動傷害也可能造成坐骨神經痛！手術外還有這些舒緩方式