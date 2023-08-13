今日最健康／男性更年期不明顯？有9症狀要小心：勃起能力會變差
更年期對邁入中年的男女性是身體健康重要的判斷依據，相較於女性，男性更年期的症狀往往較不明顯，甚至一不小心就讓病症的治療延誤，食藥署建議，平常男性應透過生理、心理及性功能障礙3個面向判斷是否進入更年期，發生的症狀可能都是因「睪固酮濃度」減少引起，及早發覺，才能利用口服藥物、針劑注射或外用凝膠等方式治療，但非所有患者都能使用，需先經過醫師審慎評估。
記者張志浩/綜合報導
食藥署指出，男性更年期不像女性更年期會有「月經不規律」等明顯的徵兆，但可以從其他方面來評估是否有男性更年期的出現，男性更年期通常發生在40至60歲之間，臨床通常可以分為生理、心理、性功能障礙3個面向。
🟡生理：肥胖、代謝症候群、骨質疏鬆
🟡心理：容易感到疲勞、注意力不集中、無力感、憂鬱
🟡 性功能障礙：性慾降低、勃起能力變差
食藥署表示，這些症狀可能都是因為血中的睪固酮，隨著年紀增加而下降，醫師會使用專門的問券評估是否有睪固酮低下的症狀，若有需要再做進一步的血中睪固酮檢測，如果血中睪固酮濃度低於標準值，加上有相關症狀，且無其他因素來解釋這些症狀，就可診斷為睪固酮低下。
不過並非所有睪固酮濃度較低的人都需要治療，有些人即使體內睪固酮較低，也不影響身心與性功能，因此治療與否還是要看是否造成生活不便。此外，也不是所有人都適合接受睪固酮的補充治療，例如有男性乳癌或是轉移性攝護腺癌的患者不可以使用，需要經過醫師的審慎評估，提醒民眾，睪固酮是屬於處方用藥，千萬不可以擅自購買，以免造成身體的負擔或是危害。