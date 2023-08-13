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安溥兒子刮壞千萬跑車！下決心努力賺錢　「買車門還車主」

▲安溥演唱會上提到，現在自己努力賺錢的目標，就是還兒子刮壞名車的車主一個車門。（圖／聯成娛樂提供）
▲安溥演唱會上提到，現在自己努力賺錢的目標，就是還兒子刮壞名車的車主一個車門。（圖／聯成娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

安溥昨（12）日移師高雄流行音樂中心開唱，在台上她回覆粉絲的問題，其中一題是她孩子刮壞別人的千萬跑車，讓她笑說現在得為了這件事情努力賺錢，買一個車門還給車主，引起全場笑聲。

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「時寐」裡的安溥，比去年小巨蛋的「潮水箴言」輕鬆、自在，希望帶給現場聽眾像在客廳聊天的感覺，因此昨晚她也在台上回覆首演結束後被問到最多的兩個問題，第一個是為什麼安可的時候要說自己要變成蝴蝶飛走？安溥解釋：「其實我原本是後面要接一句，就是大家來看我『變態』的過程啊，因為我立志下半輩子要專心當一個『變態』的女人，但是不好意思那天因為過於亢奮混亂，沒有講完那句我就匆忙下台了。」 

▲安溥在高雄流行音樂中心舉行「時寐」演唱會。（圖／聯成娛樂提供）
▲▼安溥在高雄流行音樂中心舉行「時寐」演唱會。（圖／聯成娛樂提供）
▲安溥在高雄流行音樂中心舉行「時寐」演唱會。（圖／聯成娛樂提供）
 
另一個問題是，上周安溥在台上分享孩子刮壞別人名車的故事，因此過去一周她接到海量的私訊息問她：「所以修i8到底要多少錢？」對此安溥也很苦惱：「因為我到處問，我身邊沒有任何開千萬跑車的朋友，人際關係長期只局限在這個吳青峰、張鈞甯、還有經紀人跟李壽全老師，怎麼問我都問不到，所以如果有任何人知道的話，歡迎告訴我，我自己心裡面也決定為了這件事情努力，我要賺錢買一個車門還給那個車主！」引起全場哄堂大笑。

時而幽默，時而感性的安溥，演唱〈艷火〉前，用一小段話回應寫信給她的聽眾：「希望有一天，我們就算不求原諒，也知道怎麼去追求自己生命中的正義，更重要的其實是可以想死一百次，但是條件是只有我可以決定我想不想活下去，這是我最想跟你說的話。」就像這個階段的她，上台的時候不必害羞、 告別群眾下台之後，需要把一片一片的自己撿起來。

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