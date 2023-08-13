70歲老翁活動喘竟是心臟「破空」　1修補方式防不可逆肺動脈高壓

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心房中膈缺損症狀不明顯 嚴重恐併發肺動脈高血壓大林慈濟醫院小兒心臟科劉瑋莉醫師表示，心房中膈缺損是常見的先天性心臟病之一，發生率約為1/1500，由於初期症狀不明顯，且若是缺損較小，則可能完全沒症狀，故不易早期發現及診斷，但若缺損較大，隨著年齡的增加，長期過度分流，則有可能在成年後出現右心房與右心室擴大，病人可能因此有運動耐受度變差或喘、呼吸不順等右心室衰竭症狀，嚴重時還可能併發肺動脈高血壓。
小洞追蹤即可 心房中膈缺損關閉手術分2種大林慈濟醫院心臟內科簡振宇醫師指出，治療上並非有洞就一定需要關起來，小洞可以追蹤就好，但若是右心血流是左心血流的一點五倍以上，就屬於較嚴重的心房中膈缺損，建議做心房中膈缺損關閉。至於修補方式有心導管微創手術及傳統開心手術，適合何種修補方式，則視缺損的大小及位置決定。
運動耐受不良、呼吸喘 應盡快就醫劉瑋莉醫師提醒，大型心房中膈缺損若無即時治療，時間一久，容易引發右心衰竭及肺動脈高壓，因此，若有出現運動耐受不良或呼吸喘等症狀，應盡快找專科醫師做詳細檢查，若是已知有心房中膈缺損的病人，也應定期追蹤及評估，避免進展成不可逆的肺動脈高壓。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58836
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