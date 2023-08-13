指卡努襲南投林右昌抹黑許淑華　藍黨團嗆：不排除到監察院告發

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針對林右昌表示，南投縣政府洗腎人數沒掌握。曾銘宗強調，主要是仁愛鄉全部電力沒有，訊號沒了，本來就聯絡不到所有人，這個部分許淑華縣長早已告知林右昌。他痛批林右昌，根本不厚道，還故意抹黑。全鄉洗腎人數40人，已經事先撤離32人，要不要先怪中央電力跟電信沒復電，讓縣府無法清楚掌握全鄉受困人數？
曾銘宗還原說，8月5日早上許淑華打給行政院副院長鄭文燦求援，陳建仁院長跟林右昌部長才急忙進應變中心。南投縣仁愛鄉遭受暴雨侵襲時，陳建仁跑去參加美食展，鄭文燦去陪賴清德副總統，而林右昌不知道去哪裡；其實重點只有一個，請中央不要扯那麼多，只要回答8月4日號早上仁愛鄉被大雨衝擊，媒體也有報導，為什麼行政院沒超前部署了解狀況，還撤掉應變中心？因為南投不關他們的事嗎？
曾銘宗指出，南投災情不但陳建仁、林右昌不關心，還故意抹黑、扭曲許淑華，國民黨團認為，救災急如星火，奉勸陳建仁、林右昌和民進黨，不要滿腦子只有選舉、選票。蔡政府不但在救災過程當中失職、失能，若再繼續抹黑南投縣政府和許淑華，「國民黨團不排除到監察院告發。」
國民黨團副書記長李德維表示，卡努颱風對南投縣仁愛鄉帶來相當嚴重災情，根據南投縣政府所公布風災和土石流搶救應變時機軸，中央政府在8月2日下午5點30分成立一級應變中心，當時南投縣政府未列入陸上警戒區，縣政府應變中心在晚上6點三級開設。
8月3日，下午中央水保署雖有示警鄉公所，晚上水保署南投分署長與鄉長一同用餐，水保署並不認為雨勢會造成災害。同日晚上9點，鄉公所災害應變中心二級開設，並通知潛勢區域有9個村進行預防性疏散。李德維說，當水保署在下午提出相關警示，鄉公所在晚上負責任地提升二級開設。
8月4日媒體開始報導災情，中央應變中心在中午12點30分解除應變中心，不但沒有超前部署，還不知不覺。李德維指出，這天南投縣仁愛、廬山分別降雨達749毫米和667毫米，打破當日雨量最高紀錄。早上6點，鄉公所發布停班停課，8點縣政府應變中心提升二級開設，並投入救援工作。
李德維質疑，最早開設應變中心的中央政府，卻在中午12點30分解除，此刻正是南投縣仁愛鄉遭受暴雨與土石流襲擊最嚴重的時刻。在5日上午8點，南投縣政府將災害應變中心提升為一級，許淑華縣長請求國軍及直升機支援災區。8月5日陳建仁院長下午才更改行程，到中央應變中心聽簡報，對南投實際災情根本沒有掌握。
最後，李德維批評，南投縣政府公布應變時間軸，中央政府一開始的確因北部在卡努颱風環流範圍內，做出一級應變中心，但完全沒有針對南投縣提出警示。結果，惡人先告狀，陳建仁院長在高雄暗指許淑華縣長未能超前部署，沒有高雄做得好，如此政治性語言，把南投縣民與災民置於何地？滿腦子只想到政治攻擊。