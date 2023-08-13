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指卡努襲南投林右昌抹黑許淑華　藍黨團嗆：不排除到監察院告發

▲卡努颱風釀南投縣仁愛鄉災情嚴重，林右昌控訴許淑華惡意攻擊陳建仁與中央；對此，國民黨團今召開記者會，陳建仁、林右昌滿腦都是選舉，若繼續抹黑不排除到監察院告發。（圖／國民黨團提供）
▲卡努颱風釀南投縣仁愛鄉災情嚴重，林右昌控訴許淑華惡意攻擊陳建仁與中央；對此，國民黨團今召開記者會，陳建仁、林右昌滿腦都是選舉，若繼續抹黑不排除到監察院告發。（圖／國民黨團提供）

記者翁子竣／台北報導

卡努颱風日前襲台釀南投縣仁愛鄉災情嚴重，內政部長林右昌指南投縣長許淑華為了轉移防救災不力造成廣大民怨，惡意攻擊行政院長陳建仁跟中央。對此，國民黨立法院黨團今（13）日召開記者會，痛批陳建仁、林右昌滿腦子都是選舉、選票，南投縣仁愛鄉正遭逢暴雨與土石流侵襲時，居然撤離中央災害應變中心，難道連救災都要看顏色？這對災民來說情何以堪？國民黨團也嗆聲，若繼續抹黑，不排除到監察院告發。

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國民黨團今召開「陳建仁內閣救災不力！還看顏色！」記者會，總召曾銘宗表示，林右昌昨天在接受媒體時稱，南投縣回報速度慢，一問三不知。林右昌部長抹黑南投縣，國民黨團就來還原事實。曾銘宗指出，8月5日將應變中心從二級改成一級，中央政府說太慢了，那麼請問中央，為什麼在8月4日南投縣雨量最大時，竟然撤離應變中心？他們有知覺嗎？

針對林右昌表示，南投縣政府洗腎人數沒掌握。曾銘宗強調，主要是仁愛鄉全部電力沒有，訊號沒了，本來就聯絡不到所有人，這個部分許淑華縣長早已告知林右昌。他痛批林右昌，根本不厚道，還故意抹黑。全鄉洗腎人數40人，已經事先撤離32人，要不要先怪中央電力跟電信沒復電，讓縣府無法清楚掌握全鄉受困人數？

曾銘宗還原說，8月5日早上許淑華打給行政院副院長鄭文燦求援，陳建仁院長跟林右昌部長才急忙進應變中心。南投縣仁愛鄉遭受暴雨侵襲時，陳建仁跑去參加美食展，鄭文燦去陪賴清德副總統，而林右昌不知道去哪裡；其實重點只有一個，請中央不要扯那麼多，只要回答8月4日號早上仁愛鄉被大雨衝擊，媒體也有報導，為什麼行政院沒超前部署了解狀況，還撤掉應變中心？因為南投不關他們的事嗎？

曾銘宗指出，南投災情不但陳建仁、林右昌不關心，還故意抹黑、扭曲許淑華，國民黨團認為，救災急如星火，奉勸陳建仁、林右昌和民進黨，不要滿腦子只有選舉、選票。蔡政府不但在救災過程當中失職、失能，若再繼續抹黑南投縣政府和許淑華，「國民黨團不排除到監察院告發。」

國民黨團副書記長李德維表示，卡努颱風對南投縣仁愛鄉帶來相當嚴重災情，根據南投縣政府所公布風災和土石流搶救應變時機軸，中央政府在8月2日下午5點30分成立一級應變中心，當時南投縣政府未列入陸上警戒區，縣政府應變中心在晚上6點三級開設。

8月3日，下午中央水保署雖有示警鄉公所，晚上水保署南投分署長與鄉長一同用餐，水保署並不認為雨勢會造成災害。同日晚上9點，鄉公所災害應變中心二級開設，並通知潛勢區域有9個村進行預防性疏散。李德維說，當水保署在下午提出相關警示，鄉公所在晚上負責任地提升二級開設。

8月4日媒體開始報導災情，中央應變中心在中午12點30分解除應變中心，不但沒有超前部署，還不知不覺。李德維指出，這天南投縣仁愛、廬山分別降雨達749毫米和667毫米，打破當日雨量最高紀錄。早上6點，鄉公所發布停班停課，8點縣政府應變中心提升二級開設，並投入救援工作。

李德維質疑，最早開設應變中心的中央政府，卻在中午12點30分解除，此刻正是南投縣仁愛鄉遭受暴雨與土石流襲擊最嚴重的時刻。在5日上午8點，南投縣政府將災害應變中心提升為一級，許淑華縣長請求國軍及直升機支援災區。8月5日陳建仁院長下午才更改行程，到中央應變中心聽簡報，對南投實際災情根本沒有掌握。

最後，李德維批評，南投縣政府公布應變時間軸，中央政府一開始的確因北部在卡努颱風環流範圍內，做出一級應變中心，但完全沒有針對南投縣提出警示。結果，惡人先告狀，陳建仁院長在高雄暗指許淑華縣長未能超前部署，沒有高雄做得好，如此政治性語言，把南投縣民與災民置於何地？滿腦子只想到政治攻擊。

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