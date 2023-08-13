6旬伯耳鳴挖出超長耳垢！　當心亂挖耳朵引發外耳炎

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一般而言，耳垢不需要特別去清潔，在日常咀嚼、顳頜關節活動的過程中，會有肌肉牽拉的動作，這些動作會使耳垢自動掉出，故不需要頻繁清理，它會自行脫落再被耳道排出。此外，自行挖耳朵容易使外耳道受傷，導致傷口會有組織液體滲出，患者就會覺得更癢、更想去挖而造成惡性循環。而潮濕的環境也創造出讓真菌容易滋生的環境。如果發現自己需要定期清理耳垢，建議定期檢查耳朵，以便及早發現和處理耳道問題。保持耳朵的清潔和健康，有助於預防耳道感染和聽力受損。
耳垢與外耳炎國軍高雄總醫院岡山分院資料指出，耳垢常造成外耳道的異物感及搔癢感，因此掏挖耳垢是造成急性或慢性外耳道炎常見的原因之一，有糖尿病、尿毒症、白血病或貧血的患者，更忌不當掏挖耳垢，因其本身抵抗力弱，一旦引發外耳道炎，常會引起壞死性外耳道炎(又稱惡性外耳道炎)，在治療上非常棘手費時。有嚴重耳道癢的患者最好能造訪醫師以確定病因，畢竟外耳道炎致病因不同因此治療的方式南轅北轍，如：慢性黴菌性外耳道炎以抗黴菌藥膏為主，治療時程為一個月。濕疹性外耳道炎則以類固醇止癢藥水即可，只要症狀緩解就可停藥，若合併其他過敏性疾病，就必須配合其他藥物治療。
有些較硬栓塞性的耳垢取出不易，需以耳清劑浸泡數日後再吸出。另有些栓塞型的耳垢清除後未經數日又開始積滿耳道，此多由於患者之耳道皮膚已喪失清除耳垢的功能。在耳垢清除後，應當以油性耳滴液或耳藥水來保養耳道皮膚。最後再次叮嚀，耵聹可保護耳朵，過度掏挖，耳道表皮容易破損，加上掏耳的扒子沒有經過消毒，可能帶入細菌或黴菌，反而會弄巧成拙。自行清除耳垢時最好以耳用棉籤沾以嬰兒油(若為濕耳則免)，輕柔旋轉棉籤來處理，較難清除的耳垢仍需請耳鼻喉科醫師處理為宜，因外耳道表皮非常薄，處理不當極易受傷。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58111
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