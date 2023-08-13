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田馥甄激動落淚！吳青峰嗨玩「畢業考」　她嚇到腋下全濕

▲吳青峰（右）擔任田馥甄演唱會嘉賓，在台上「抽考」田馥甄，讓田馥甄緊張到腋下全濕。（圖／記者陳明中攝）
▲吳青峰（右）擔任田馥甄演唱會嘉賓，在台上「抽考」田馥甄，讓田馥甄緊張到腋下全濕。（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕/台北報導

田馥甄（Hebe）今（13）日在台北小巨蛋舉行「一一巡迴演唱會」台北最終場的最後一場，她邀來好友吳青峰擔任嘉賓，吳青峰上台的瞬間，田馥甄就感動落淚。沒想到吳青峰突如其來在台上玩起「畢業考」瘋狂點歌，田馥甄則是有求必應的唱了〈諷刺的情書〉、〈妳〉、〈十七〉。

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唱完〈To Hebe〉，田馥甄再度講起去年高雄場演唱會因為地震取消一事，她提到決定取消演唱會的當天，與工作人員拍了一張肄業照，但照片中的笑容有點勉強，田馥甄感嘆：「人生不能如你所願，不能圓滿，但也會有不期而至的美好，我們才能健健康康、平平安安地再次相聚。」因此今天下午，她洗刷先前肄業照的陰霾，與工作人員終於拍上了畢業照。

▲吳青峰擔任田馥甄演唱會嘉賓。（圖／記者陳明中攝）
▲今（13）日是田馥甄「一一巡迴演唱會」台北場最後一場。（圖／記者陳明中攝）
田馥甄笑說：「既然畢業照都給大家看了，就要舉辦畢業儀式，一樓的請起立，主席就位，畢業生代表致詞，就是我田馥甄，畢業生代表田馥甄不善言詞，用一首歌獻給大家。」接著歌曲〈你在煩惱什麼〉響起，吳青峰突然從舞台現身，並唱出第一句歌詞，隨即引起全場歌迷尖叫，田馥甄則是一看到吳青峰現身就感動得流下兩行淚。

一曲合唱完畢，吳青峰還寵愛的拍了拍田馥甄的頭，田馥甄表示，一定要請吳青峰來到現場，「他的人跟他的作品，都在我的人生裡，無論是在高峰或低谷，陪伴我、守護我，我發個人專輯的時候，工作節奏很快，又有無常的意外出現在在生命裡，青峰很知道我的心情，寫了一首歌給我，叫做〈妳〉，唱出我難以言說的心情。」而在田馥甄的高光時刻，也就是拿到金曲獎的時候，吳青峰也在現場。

▲吳青峰擔任田馥甄演唱會嘉賓。（圖／記者陳明中攝）
▲吳青峰（右）、田馥甄是彼此重要的存在。（圖／記者陳明中攝）
吳青峰提到，田馥甄對他來說，就像是心中的燈塔，她會默默關注他公開的、私人的貼文，「我Solo的時候，是因為她讓我找到唱歌的意義，我們有一樣的心聲。」感性時間結束，不按牌理出牌的吳青峰，立即表示要進行「畢業考」，「有些歌始終沒聽到，可以隨便唱一兩句敷衍我們嗎？我看到很多人想聽〈諷刺的情書〉。」吳青峰不忘開玩笑的抱怨，身為最後一場嘉賓壓力很大，因為Selina、Ella前幾天已經來過了。

田馥甄有求必應的清唱了〈諷刺的情書〉，唱了幾句後，吳青峰繼續「抽考」，提到個人最想聽的是〈妳〉，「可以隨便唱兩句敷衍我嗎？不然我也可以假裝兩個人陪妳唱〈十七〉。」讓田馥甄忍不這表示：「這個嘉賓弄的我腋下最濕。」隨即唱了〈妳〉、〈十七〉，可以說是非常有誠意。

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