田馥甄激動落淚！吳青峰嗨玩「畢業考」　她嚇到腋下全濕

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田馥甄笑說：「既然畢業照都給大家看了，就要舉辦畢業儀式，一樓的請起立，主席就位，畢業生代表致詞，就是我田馥甄，畢業生代表田馥甄不善言詞，用一首歌獻給大家。」接著歌曲〈你在煩惱什麼〉響起，吳青峰突然從舞台現身，並唱出第一句歌詞，隨即引起全場歌迷尖叫，田馥甄則是一看到吳青峰現身就感動得流下兩行淚。
一曲合唱完畢，吳青峰還寵愛的拍了拍田馥甄的頭，田馥甄表示，一定要請吳青峰來到現場，「他的人跟他的作品，都在我的人生裡，無論是在高峰或低谷，陪伴我、守護我，我發個人專輯的時候，工作節奏很快，又有無常的意外出現在在生命裡，青峰很知道我的心情，寫了一首歌給我，叫做〈妳〉，唱出我難以言說的心情。」而在田馥甄的高光時刻，也就是拿到金曲獎的時候，吳青峰也在現場。
吳青峰提到，田馥甄對他來說，就像是心中的燈塔，她會默默關注他公開的、私人的貼文，「我Solo的時候，是因為她讓我找到唱歌的意義，我們有一樣的心聲。」感性時間結束，不按牌理出牌的吳青峰，立即表示要進行「畢業考」，「有些歌始終沒聽到，可以隨便唱一兩句敷衍我們嗎？我看到很多人想聽〈諷刺的情書〉。」吳青峰不忘開玩笑的抱怨，身為最後一場嘉賓壓力很大，因為Selina、Ella前幾天已經來過了。
田馥甄有求必應的清唱了〈諷刺的情書〉，唱了幾句後，吳青峰繼續「抽考」，提到個人最想聽的是〈妳〉，「可以隨便唱兩句敷衍我嗎？不然我也可以假裝兩個人陪妳唱〈十七〉。」讓田馥甄忍不這表示：「這個嘉賓弄的我腋下最濕。」隨即唱了〈妳〉、〈十七〉，可以說是非常有誠意。