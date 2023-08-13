篩檢不能預防癌症發生！　肺癌篩檢後應注意「這些」、做好顧肺4招

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肺癌高危險群定期篩檢 有助早期發現、早期治療台灣111年肺癌標準化死亡率為每十萬人21.8人，相較於100年時每十萬人26.0人，雖已下降16.2%，但仍高居臺灣癌症死因第一位。國健署指出，其中有一半的個案發現症狀就醫時已是肺癌第4期，且5年存活率僅剩約1成，若能早期發現，5年存活率可達9成以上。
國健署為協助高風險族群能早期偵測出肺癌，自111年7月開辦肺癌篩檢服務，成為我國第5個癌症篩檢項目。國檢署表示，現在肺癌篩檢執行已滿1年，目前共找出500多名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占了85.1 %（452人），證實肺癌篩檢確實有助於早期發現。
然而，癌症篩檢只是發現病灶的工具，吳昭軍署長呼籲，篩檢後若有疑似異常情形，務必要遵循醫囑進行追蹤或確診，避免延誤病情，以達到篩檢「早期發現，早期治療」的效果。
LDCT篩檢後注意「這些」 有疑似病灶該怎麼辦？民眾進行肺癌低劑量電腦斷層掃描（LDCT）篩檢後，該次篩檢的影像將交由放射診斷科醫師針對肺部的可疑病灶進行判別。國健署表示，若未發現可疑結節，則由院方寄送報告通知篩檢結果，約在6週內會寄送報告，並建議民眾應每2年定期篩檢一次。
而若是有疑似異常的病灶，院方將於6週內聯繫民眾回原篩檢醫院就診，由胸腔科醫師當面解釋報告並進行評估，叮囑後續應持續追蹤或進一步進行確診程序。
篩檢不可預防癌症 國健署提4招顧肺遠離癌威脅而除了篩檢之外，國健署也提醒民眾應做到「戒、護、警、篩」顧肺4招，保護自身與家人避免受到肺癌威脅，包含：
- 「戒」菸：
- 防「護」：
- 「警」訊：
- 「篩」檢：
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58792
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