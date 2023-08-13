宜蘭童玩節暴力事件！13歲男童遭黑衣男毆打　家長氣炸PO網報警

篩檢不能預防癌症發生！　肺癌篩檢後應注意「這些」、做好顧肺4招

篩檢不能預防癌症發生！　肺癌篩檢後應注意「這些」、做好顧肺4招
篩檢不能預防癌症發生！　肺癌篩檢後應注意「這些」、做好顧肺4招

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】針對肺癌篩檢流程，國健署運用過去辦理四癌篩檢的經驗，整合戒菸、篩檢、追蹤及診療等程序，建立具有普及性、便民性、專業性等特質的肺癌篩檢服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，民眾並非檢查完就沒事了，仍應按照相關流程與建議持續關心自己的健康。國健署署長吳昭軍也提醒，篩檢並不能預防癌症發生，必須從關心及照顧自己做起，養成健康的方法，並提供顧肺4招「戒、護、警、篩」。

肺癌高危險群定期篩檢　有助早期發現、早期治療

台灣111年肺癌標準化死亡率為每十萬人21.8人，相較於100年時每十萬人26.0人，雖已下降16.2%，但仍高居臺灣癌症死因第一位。國健署指出，其中有一半的個案發現症狀就醫時已是肺癌第4期，且5年存活率僅剩約1成，若能早期發現，5年存活率可達9成以上。

國健署為協助高風險族群能早期偵測出肺癌，自111年7月開辦肺癌篩檢服務，成為我國第5個癌症篩檢項目。國檢署表示，現在肺癌篩檢執行已滿1年，目前共找出500多名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占了85.1 %（452人），證實肺癌篩檢確實有助於早期發現。

然而，癌症篩檢只是發現病灶的工具，吳昭軍署長呼籲，篩檢後若有疑似異常情形，務必要遵循醫囑進行追蹤或確診，避免延誤病情，以達到篩檢「早期發現，早期治療」的效果。

LDCT篩檢後注意「這些」　有疑似病灶該怎麼辦？

民眾進行肺癌低劑量電腦斷層掃描（LDCT）篩檢後，該次篩檢的影像將交由放射診斷科醫師針對肺部的可疑病灶進行判別。國健署表示，若未發現可疑結節，則由院方寄送報告通知篩檢結果，約在6週內會寄送報告，並建議民眾應每2年定期篩檢一次。

而若是有疑似異常的病灶，院方將於6週內聯繫民眾回原篩檢醫院就診，由胸腔科醫師當面解釋報告並進行評估，叮囑後續應持續追蹤或進一步進行確診程序。

篩檢不可預防癌症　國健署提4招顧肺遠離癌威脅

而除了篩檢之外，國健署也提醒民眾應做到「戒、護、警、篩」顧肺4招，保護自身與家人避免受到肺癌威脅，包含：

  1. 「戒」菸：
戒除菸癮，遠離菸的危害。

  1. 防「護」：
鼓勵身邊親友戒菸，並避免暴露於二手菸環境，面對油煙、空污等風險因子，應進行自身防護。

  1. 「警」訊：
若發覺身體警訊，包含持續咳嗽且未見好轉、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、骨關節疼痛、無預警的體重下降、食慾不振等，應儘早就醫。

  1. 「篩」檢：
身體若有異狀，並符合肺癌篩檢條件的民眾，應儘快接受篩檢，降低肺癌的威脅。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58792

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

6旬伯耳鳴挖出超長耳垢！　當心亂挖耳朵引發外耳炎

70歲老翁活動喘竟是心臟「破空」　1修補方式防不可逆肺動脈高壓

今日最健康／男性更年期不明顯？有9症狀要小心：勃起能力會變差

運動傷害也可能造成坐骨神經痛！手術外還有這些舒緩方式

我是廣告 請繼續往下閱讀