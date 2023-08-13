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現代人因工作壓力、生活作息、飲食習慣影響，胃食道逆流儼然成為現代人的文明病，如今不再只好發於成年人，連兒童在臨床上也接連有不少案例。
衛福部臺中醫院小兒科主任陳敏恭醫師分享在臨床上遇到的個案，一名八歲男童時常飯後脹氣，連晚上晚上睡覺時都會感到噁心想吐，家長一直以為是吃飯速度太快，加上愛吃宵夜的習慣所造成，但減少飯量但情況並未改善。
男童症狀還是持續惡化，噁心想吐到無法入睡，只能坐著睡覺或墊兩、三個枕頭才睡得著，來來回回就診才認定是胃食道逆流，陳敏恭表示：「胃食道逆流患者一般會在飯後或躺下來睡覺，症狀會更為明顯，最重要是生活習慣的改變與藥物的治療，避免吃宵夜及體重過重。」
兒童胃食道逆流常見症狀
兒童若出現胃食道逆流的症狀，大致上考以分為兩大類：
- 食道相關的症狀，如心口灼熱，胃酸逆流感覺、噁心、嘔吐。
- 食道外的症狀如咳嗽、聲音沙啞、喉嚨有異物感、打嗝等。
- 柑橘柳橙(汁)、番茄（汁）
- 含咖啡因的飲料（咖啡、茶）
- 巧克力
- 薄荷
- 含脂肪過多或油炸的食物
- 酸辣的食物
兒童睡前多久不能吃東西？分三階段間隔時間不同
輕微的患者在經過生活的調整就可以改善，但如果症狀嚴重者就會需要藥物的輔助治療，常見像是組織胺阻斷劑（ H2-blocker）治療；對於「反覆性發作」或較症狀嚴重則用氫離子幫浦抑制劑（ PPIs）。
患者在使用藥物期間，還是需要配合生活作息的改變、飲食的控制，症狀在一至兩個月內就會有明顯的改善。
除了藥物治療以外，醫師們一致認同，兒童吃完東西不要立刻躺平，因為平躺的姿勢，胃部的東西更容易逆流到食道，陳敏恭強調：「因每個人胃消化食物的快慢，會受到每餐份量及食物的性質等影響。醫學上並沒有一致性的定論，一般嬰、幼兒胃的體積小，胃排空較快。」
兒童睡前不吃消夜間隔需多久？可分三個階段參考：
- 嬰兒睡前 0.5 小時，不要進食或喝睡前奶。
- 幼兒睡前至少 1-2 小時以上。
- 學生至少 2-3 小時以上。
文、王芊淩／圖、何宜庭
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 兒童也會有胃食道逆流！六大類食物容易引發