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高速青春音樂熱浪來襲　陳其邁化身Rocker與學生同台搖滾

▲市長陳其邁出席「2023高速青春－音樂展演x產業交流會」和學生樂團、現場觀眾嗨當一日rocker。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁出席「2023高速青春－音樂展演x產業交流會」和學生樂團、現場觀眾嗨當一日rocker。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高市府青年局今(13)日在高流舉辦「2023高速青春－音樂展演x產業交流會」，市長陳其邁除化身rocker現場投遞履歷，由滅火器團員擔任面試官，順利錄取獲一日團員資格，並與學生樂團同台搖滾。也期許年輕人跟著自己興趣走，因為還年輕，多試試，就算失敗也無所謂，跌倒了再爬起來。

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▲市長陳其邁投遞履歷由滅火器團員擔任面試官，順利錄取獲一日團員資格，並與學生樂團同台搖滾。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁投遞履歷由滅火器團員擔任面試官，順利錄取獲一日團員資格，並與學生樂團同台搖滾。（圖／高市府提供）
今天高速青春活動在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸「後台Backstage Live」盛大登場，除了由滅火器樂團領銜開唱的音樂展演外，今年也集結超過10間音樂產業廠商舉辦交流會，以市集設攤的形式宣傳業務內容，增加年輕學子與音樂產業實際接觸及了解就業市場的機會，現場還舉辦模擬面試。

▲市長陳其邁出席高速青春今年首度將音樂展演結合產業交流會，並至各攤位，瞭解音樂相關產業內容。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁出席高速青春今年首度將音樂展演結合產業交流會，並至各攤位，瞭解音樂相關產業內容。（圖／高市府提供）
陳其邁也當場向「火氣音樂」遞出履歷，表示自己熱愛音樂，對專案管理也很有心得，還開玩笑說可以幫忙搬東西；擔任面試官的滅火器團員楊大正、皮皮見陳其邁誠意滿滿，決定讓他擔任一日團員並登上舞台與現場青年大合照，並在樂團開始演唱後在台下與現場觀眾一起搖滾。

▲市長陳其邁在舞台上與學生樂團互動，接受學生樂團頒發一日團員證書。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁在舞台上與學生樂團互動，接受學生樂團頒發一日團員證書。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，近來大型演唱會為高雄帶來巨大的經濟能量，也讓全台灣看見高雄在音樂領域上優越的基礎建設，包括各式多元大型的場館，可容納大型天團，讓歌迷們見證數千上百人共同努力呈現的美好結果。

▲學生樂團「聽聽就好」希望大家聽完他們的音樂以後一切都會越來越好。（圖／高市府提供）
▲學生樂團「聽聽就好」希望大家聽完他們的音樂以後一切都會越來越好。（圖／高市府提供）
青年局局長張以理指出，音樂產業分工細緻，不一定只有會創作才能投入音樂產業，本次產業交流會邀請多家知名品牌，包括浪人祭、聲波計畫、Loi了咖啡、海邊卡夫卡、StreetVoice街聲等，還有如淺動音樂文藝營透過舉辦音樂營和培訓課程，挖掘和推廣新生代音樂人；紅藥丸創意近期才操刀五月天演唱會的視覺設計，更顯示出其在業界已佔有一席之地。

青年局也說，今天舞台演出熱力不斷，由滅火器、無菌室樂團、SAVAGE.M馬克 x FRaNKIE阿法擔綱音樂展演嘉賓。滅火器在高雄成軍逾20年，堅持以反映時代真實的自由創作唱進各大音樂祭主舞台，近年重返高雄培育有志從事音樂的青年，厚植樂團發展功不可沒。

不僅如此，馬克和阿法是高雄囝仔，慵懶嘻哈擁有許多鐵粉，創作歌曲常以高雄為主題，用饒舌讓大家認識高雄也是特色之一。另類搖滾樂團無菌室2019年組成，主唱劉細菌也來自高雄，曾獲金旋獎最佳作詞人，與詩人潘柏霖合作單曲〈那些用愛也無法解決的事情〉，受音樂及文學界好評。

高速青春系列活動已連續舉辦三年，是高雄重要的青年創新音樂發展培育計畫，高市府盼持續為年輕人提供自我實現的舞台和接觸音樂產業的機會，讓高雄的音樂產業鏈能量更強大，也讓學生能及早發掘自己興趣、參酌前輩經驗，知道人生選擇多元。

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