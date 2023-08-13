許志豪8年零收入！欠百萬卡債一度想撿回收 1轉機存下買房頭期款
三立選秀節目《超級紅人榜》主持人許志豪是歌手出身，他曾在2007年參加《亞洲新人歌唱大賽》獲得季優勝，就此踏入演藝圈。許志豪近日在節目中透露，其實他出道時因唱片成績不佳，維持了7、8年零收入的生活，甚至欠上百萬卡債，讓他一度想撿資源回收維生。但之後他因為接下一個風水節目通告，徹底翻轉人生，不只知名度飆升，還讓他存下了買房頭期款。
記者賴禹妡/綜合報導
許志豪近日在節目《單身行不行》中透露，他在進入演藝圈之前，本來擁有非常穩定的工作，白天在總統府上班，後來換到立法院，晚上則在補習班教書。但他在歌唱比賽《亞洲新人歌唱大賽》中奪得佳績，還獲得了經紀公司的簽約機會，因此有了破釜沉舟的決心，毅然決然將所有工作辭掉，決定全心投入演藝事業。
沒想到，發片歌手卻是許志豪人生中最辛苦的時期，他出了唱片迴響卻不如預期，在沒有唱片銷量、沒有商演及沒有通告的狀況下，他維持了7、8年零收入的生活，不僅花光多年積蓄，還欠下上百萬卡債，一度絕望到想撿資源回收維生，後來因為潔癖才作罷。
許志豪指出，直到他偶然接到一個風水節目的通告，聽了風水老師的建議，重新布置家中擺設。沒想到才過了一個月，許志豪就接到新的經紀合約，並開始主持節目，之後還接到帶狀的歌唱節目主持機會，他因此存下買房頭期款，讓許志豪感慨直呼：「那個（風水）通告是我人生的轉捩點，它幾乎改變了我整個生命。」