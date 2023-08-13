高血壓藥物影響勃起？　醫：錯誤訊息造成疾病惡化

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勃起功能障礙 與年齡、慢性疾病有關臺北市立聯合醫院中興院區泌尿科主任柯明中解釋，勃起功能障礙也就是俗稱的陽痿，是指性行為時，經常性的發生陰莖無法達到足夠硬度以進入陰道，或無法維持硬度達到射精。勃起功能障礙並不少見，根據統計，40歲以上盛行率約18%，多和年齡及若干慢性疾病有關，其中糖尿病與心血管疾病是常見影響陰莖勃起的疾病。
慢性病藥物影響勃起？ 醫：錯誤訊息恐讓性功能惡化！陰莖勃起是在性興奮時，副交感神經作用，使陰莖小動脈及海綿竇組織的平滑肌鬆弛，於是血液快速灌入海綿竇使陰莖膨大堅硬，勃起過程需要陰莖血管及陰莖海綿竇協同作用，因此，任何影響血管功能的疾病都可能影響勃起；而疾病控制越差對於勃起功能的傷害也越大。
然而，有些民眾因為錯誤訊息，反而認為治療疾病的藥物是影響陰莖勃起的原因，因而捨棄治療使疾病未能得到好的控制，讓錯誤觀念對勃起功能帶來更多傷害。
糖尿病與高血壓影響勃起功能 應及早治療柯明中進ㄧ步說明，糖尿病與高血壓都會影響陰莖動脈，使其彈性降低，因此於興奮時陰莖動脈無法放鬆、擴張，讓血液大量灌入海綿竇，當動脈灌血速度不夠快，靜脈又將血漏掉，結果就是陰莖海綿竇無法擴張達到陰莖勃起的硬度。所以儘早控制糖尿病與高血壓，避免陰莖小動脈產生更多病變、影響勃起，是非常重要的。
柯明中提醒，正確觀念可降低疾病對勃起功能的影響，再輔以適當治療，對於勃起功能障礙常可達到不錯的療效。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58818
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