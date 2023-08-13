1.1萬粉絲不願離開！田馥甄「真的被敲出來」 破天荒唱安可
田馥甄（Hebe）今（13）日晚在台北小巨蛋開唱，而今天是「一一巡迴演唱會」的最後一場，前四場演唱會田馥甄都沒有安可，都是唱完最後一首歌曲就離開，但今天最後一場的粉絲，並沒有如前四場一樣，結束即離去，而是特別準備排字應援，竟然真的把田馥甄叫出來了，田馥甄破天荒特別清唱了歌曲〈替我愛妳〉、〈餘波盪漾〉當作安可曲。此外，田馥甄好姊妹Selina與妹妹任容萱一起來看最後一場演唱會。
記者吳雨婕/台北報導
現場歌迷很有默契的在田馥甄唱完最後一首歌曲〈或是一首歌〉離去時，準備了排字應援，排列出「HEBE」與愛心圖案，過了幾分鐘後，已經把華服脫下的田馥甄再度出現在舞台上，她笑說：「哪來的野孩子不回家？」抬頭看到歌迷的應援，感到非常窩心，「我以為我們沒有要走這一套，果然是畢業，讓我覺得很圓滿，謝謝你們剛剛唱的歌獻給我。」
有歌迷點歌，希望田馥甄能演唱歌曲〈替我愛你〉，田馥甄聽到這首歌，提到這首歌是2年前S.H.E專輯裡一人一首獨唱曲，這首就是她的獨唱曲，「我那時候才17歲，意圖想要用哭腔唱，現在就不會唱成那樣。」唱完後，她忍不住虧當年的自己，「只是17歲，懂什麼啊，還替我愛你？」
之後田馥甄則是唱了〈餘波盪漾〉，唱畢田馥甄感性的說：「謝謝你們給我這麼棒的一一畢業典禮，真的是破天荒欸，破天荒請了嘉賓，每一天有自選曲、敲碗曲，現在把我敲出來了，謝謝大家，我很開心，今天是周日，一切小心，晚安。」說完，田馥甄從升降台降下，這次是真的演出完全結束。