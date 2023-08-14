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「痧」是經絡氣血中的「瘀穢」，俗稱痧毒。它會阻礙氣血運行、營養物質和代謝產物的交換，嚴重時會引發組織器官病變。刮痧的目的是讓熱氣散佚而出，具有活血化瘀、調和陰陽、舒筋通絡作用，是緩解中暑不錯的方法。
簡易居家抓痧解中暑
有別於刮痧需要專人處理較安全，中醫師廖述賢表示，一般人如果自覺中暑，想要在當下就快速緩解，也可以嘗試「抓痧」！抓痧不僅可以改善中暑，也是中醫師懷疑患者中暑時，用來確定病情的檢視方法。
不同於刮痧需要刮痧工具和潤滑介質，「抓痧」只需要一隻手的手指用力一「捏」，然後反覆在局部進行同一個動作，就能造成局部瘀血，使皮膚出現刮痧痕跡的徒手療法，不需要任何器具。
中醫師傳授抓痧方法
廖述賢特別以他個人行醫多年經驗分享，通常會在病患雙手的肱橈肌的肌腹（手陽明大腸經）處，用拇指和食指採捏的手法，迅速抓捏提放，「如果有抓對的話，前方手腕會不自主翹一下，過程中，病患也會痛一下。」
如果患者如果已經中暑了，就會發現病患的肱橈肌的肌腹迅速變硬而拱起來。如果是嚴重中暑，會持續 4、5 秒才會慢慢消散；輕微者，1、2 就會消失不見；沒有中暑者，就只是單純的痛一下。
廖述賢說，抓痧可以當作診斷手法，也可以當作治療，可根據病情選擇施治部位。其他抓痧位置分別在肩頸的上斜方肌、腋窩前的胸大肌、軀幹側邊的腹內外斜肌，都是很好的抓痧位置。只要抓幾下，就可達到強心消暑去疲勞效果。
緩解中暑常見 4 部位
抓捏「三陽經」提振陽氣
1.脅肋：肝膽屬於少陽經，
2.肱橈肌：大腸經屬於陽明經
3.斜方肌：膀胱經屬於太陽經
4.胸大肌：肺經屬於太陰經（陰暑使用）
廖述賢指出，緩解中暑症狀的幾個方法，有效與持久度比較依序為：抓痧 <刮痧 <滑罐（具刮痧效果，有負壓減輕壓力）<吃中藥。但唯有抓痧可以在家自行進行，方便簡單又能立即處置，其他項目都是尋求專業中醫門診較為安全。
抓痧的功效與禁忌
他進一步說明，抓痧具有強心陽、滋腎水、健脾胃之效，因此可以達到消熱解暑、提神醒腦、消除痠痛等。「以強心為第一要務！當心強健了，才能有力氣能量來推動腎水滋潤，與恢復脾胃運化功能。」
廖述賢提醒，抓痧雖然相當方便，但跟刮痧一樣有其禁忌，如懷孕期間、生理期間都不宜抓痧。呼籲如果真的有中暑之感，仍建議尋求專業中醫師望聞問切，對症下藥，才能收到最佳療效。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 中暑了怎麼辦？除了刮痧，中醫傳授居家「抓痧」消暑解熱