密謀S.H.E合體！田馥甄憂消息破口瞞到底 開唱雙腳輪流抽筋
田馥甄一連在台北小巨蛋舉行5場「一一巡迴演唱會」台北最終場，昨（13）日此系列演唱會畫上圓滿的句點，演唱會結束後田馥甄在慶功訪問時分享心情，提到身體狀況，她坦言在演唱會上，一度唱到雙腿輪流抽筋，這次S.H.E難得合體，不僅主辦單位保密到家，連3人的家長也都不知道，田馥甄直言：「因為家人是消息破口。」
記者吳雨婕/台北報導
一共5場的「一一巡迴演唱會」台北最終場圓滿落幕，田馥甄感嘆，身體健康真好，「自由、自然、游刃有餘的感覺好幸福，失去過會更重視身體健康。」先前田馥甄曾提到膝蓋受傷，與肌肉萎縮、十字韌帶鬆弛、半月板受損等情況，被問到身體狀況，她表示左腿屬於膝蓋比較弱的一邊，所以演唱會上，會在站立時盡量雙腳平衡。
為了不讓外界擔心，田馥甄強調：「身體狀況是可以爬上玉山的！」不過由於演唱會上她一直都是穿著超高的高跟鞋，所以她透露前一晚在唱歌曲〈My Love〉時一度左腳抽筋，下了台後換右腳抽筋。
這次演唱會，S.H.E難得合體，田馥甄分享在練團時，3個人站在一起，Selina與Ella的聲音出現在耳機裡很感動，「真的是很珍貴的友誼，我們4年沒同台了。」而Selina已懷孕8個月，田馥甄表示Selina希望順其自然的生產，雖然不確定預產期的日子，「我這陣子時間滿寬裕，她羊水一破我就會到現場（陪產）。」這次3人合體保密到家，連Selina爸媽、田媽都不知情，田馥甄解釋：「因為家人是消息破口，長輩沒有防人之心，我媽那天會來，單純是想要見到許富凱。」
倒數第二場演唱會請來許光漢當嘉賓，田馥甄分享兩人在練團室的互動，透露對方對她很恭敬，「我們站著很像頒獎，有社交禮儀距離。」不忘稱讚許光漢非常的敬業，在練習中展現對當嘉賓的慎重跟重視。此外，田馥甄被問到會不會有新的巡演，她表示：「之後會再看看。」