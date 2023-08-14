上市櫃上半年獲利衰退？下半年AI股還是王道！3大廠訂單旺

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中，光學鏡頭龍頭大廠大立光今年第2季受惠新台幣貶值，單季業外進帳匯兌收益11.7億元，貢獻稅後純益來到36.95億元，季增12.3%，年減25.3%，EPS 27.69元。但累計上半年稅後純益69.84億元，年減33%，EPS 52.33元，主要是受手機市場疲弱不振拖累。展望第3季進入傳統旺季，大立光認為營收動能一路走高至8月，但9月還看不到，強調後續終端銷售是重要關鍵，但認為客戶對高階手機機種銷售普遍仍較悲觀。
不過，再來看看AI概念股法說展望，華碩上半年稅後純益25.86億元，較前季由虧轉盈、年增 36%，每股純益 3.5 元。展望後市，華碩看好AI PC及AI伺服器商機，重申伺服器營收朝未來5年增長5倍目標邁進，預計每年年復合增長率將超過4成。此外，PC進入正常換機期，看好明年PC產業整體出貨量可望有高個位數年增率。
廣達上半年歸屬母公司業主的稅後盈餘165.98億元，年增54.87%，每股純益4.31元，較去年同期2.78元，大幅成長55%。面對全球經濟的不確定性，堅信AI將帶整體產業逐漸成長，會持續擴大在美國和歐洲的AI伺服器生產能力，廣達也預計AI伺服器的動能將持續到2024年，並估計AI產品線銷售從單位數增長上調成「雙位數增長」。
而鴻海集團AI接單再傳捷報，首度拿下輝達HGX伺服器AI晶片基板大單，供貨比重超過五成，再加上之前獲得另一款DGX伺服器AI晶片基板訂單，供應比重逐步放大。之前股東會上，董事長劉揚偉指出，AI伺服器市場成長速度會比大家預期得還要快，今年鴻海AI伺服器業務對比去年同期，將有3位數的成長。鴻海將於今日下午舉行法說會，預料電動車發展與AI相關商機與產業展望將成為法人關注焦點。