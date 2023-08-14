高鐵「1規定」用廣播取消！他傻眼：直接變台鐵　乘客支持漲價

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「途中突然需要使用廁所，但到廁所門口時，人根本太擠一定要借過，結果出廁所後還被站票的大哥翻白眼並發出嫌棄聲」該網友表示「我記得高鐵明明就有規定，自由座旅客不應站立於對號座車廂，且這一規定並未改變，為什麼廣播說取消就取消！買高鐵就是要好一點的服務、安靜一點的空間、快一點到家、貴一點沒關係，結果現在只剩後面兩項，根本就是台鐵話」。
貼文曝光漚，不少網友紛紛回應「超級認同.....規定就是規定，你一台車能賣多少就多少，為什麼要超賣」、「老問題了，車廂擁擠早就被旅客投訴過好幾次，公司也知道，但是現況是目前只有34組車可以用」、「支持對號座本來就不該站人，買一千多的車票結果整車鬧哄哄的」、「高鐵身為目前台灣最頂級的公共運輸，應該維持應有的服務品質及水準，不該為了賺更多票錢或無腦服務更多民眾而降低品質去搭載過多的民眾」、「完全支持漲價，可以過濾一大票人」。
不過至於對號座車廂站人的問題，事實上過去台灣高鐵就已經回應過，表示依照台灣高鐵「旅客運送契約」，當自由座人潮較多時，得開放列車對號座車廂及玄關處供自由座旅客站立，但不會開放第6節商務車廂給他人站立；在開放對號座車廂可供自由座乘客站立時，也會用車廂廣播系統告知乘客。但卻也造成乘客乘坐觀感不佳，如何改善也是高鐵現在一大課題。