卡努襲南投稱「鄭文燦8月4日曾致電」　林右昌指許淑華當天在跑攤

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林右昌說，許淑華一直在提中央應變中心撤除的事，但對方可能不是很了解中央的運作機制，以致搞錯甚至有點混淆扭曲。其實，中央災害應變機制一直都在運作並沒有停止，否則南投也不會一直收到土石流警戒通報，各種搶救災人力機具也才能在第一時間搶進災區。
林右昌指出，當卡努颱風海上颱風警報解除後，中央災害應變中心雖然解除了防颱任務，但土石流緊急應變小組（農業部）、水災緊急應變小組（經濟部）、交通工程應變小組（交通部）、支援調度應變小組（國防部）、水電維生應變小組（經濟部）及搜索救援應變小組（內政部）等，各部會緊急應變小組通通都還是持續運作，並隨時進行各項災害應變處置作業。
林右昌進一步提到，在8月4日晚間9點多，鄭文燦曾親自打電話給許淑華，特別提醒南投可能會有災情，並請南投縣災害應變中心一定要特別注意，有搶救災需求中央都會全力支援。當晚南投雨大，「鄭文燦打電話時，許淑華也都還在外面餐廳跑攤，人並不在應變中心，對於可能的災損情形，也不清楚。」
此外，林右昌表示，公路總局同仁也向鄭文燦表示，8月4日晚間，他們打電話要求南投縣政府災害應變中心回報災情，但南投災害應變中心只剩下科長留守，無人指揮，不但一問三不知，也完全不清楚中央氣象局雨量預告，更沒有依照農業部水保署規定，要求仁愛鄉公所在土石流警戒黃、紅燈發布後，徹底執行保全戶撤離到安全的收容中心的工作。
林右昌也質疑，若如許淑華所說，4日時因為山上雨大已經路斷而無法撤離的話，縣府災害應變中心怎麼能只是二級開設，只剩科長留守，無人指揮？而許淑華又怎麼能一整天在外面跑行程，卻沒有召開會議做災害應變處置呢？有什麼行程比撤離保全户和應變災害還重要？縣府跟鄉公所明明可以有一天的黃金時間來執行強制撤離工作啊。