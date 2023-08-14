卡努颱風重創南投　鄭文燦：會給南投縣充分支持

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鄭文燦表示，當時主要針對防災準備，8月3日、4日水保署都有做土石流黃色、紅色警戒區公告，也有主動致電到南投災害應變中心，希望儘早執行保全戶撤離計畫，當時撤離的保全戶約464人，但後來撤離94人，也造成之後有人受困，有病患必須要後送。
鄭文燦強調，任何災害都需要做防災、救災、災後復原3階段，無意要指責任何人，希望所有地方政府必須按照災防法的規定，在防災整備上強制撤離，雖然可能事後不一定有人員傷亡，但這是必要的。
鄭文燦也以自己當了8年桃園市長為例說，每次災害來臨前平均撤離300多人，對此蠻有經驗，相信高雄市長陳其邁在處理災害時也是同樣態度，目前處於災後復原階段，在農損、路損以及災後重建上，會給南投縣充分支持。
至於，災後家園重建，鄭文燦指出，會以工代賑，提供一個月2萬6400元補助，名額也會超過800人，希望協助仁愛鄉居民完成災後重建，房屋全毀補償分為25萬元及50萬元補助金，另外也有租金補貼，希望讓災民度過這段時間困難。
另外，針對網紅「館長」陳之漢稱台電的虧損與外購再生能源有關，甚至以貪汙來形容。鄭文燦則指出，不是因為發展綠電造成虧損，問題的根源確實是因為俄烏戰爭所帶來燃料價格的高漲，不要因為政治的立場不同而任意抹黑。
鄭文燦表示，台電的去年的營運成本是9千多億，其中燃料的成本是6163億，占台電總成本大概八成以上。虧損原因主要是因為國際的燃油和煤價格都高漲，有的漲了兩、三倍，造成台電虧損的主因。再生能源購買所占的數字是589億，大概是6.17%，所以不是因為發展綠電造成虧損。
鄭文燦表示，事實上鄰近的日本、韓國虧損了8800億和750億，國際的電價高漲，台灣是採取凍漲的策略，與馬政府的「一次漲足」是完全不一樣的，希望降低對民生物價影響，也降低通膨的壓力，因此由台電、中油來吸收虧損。