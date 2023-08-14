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卡努颱風重創南投　鄭文燦：會給南投縣充分支持

▲政院副院長鄭文燦今(14)日表示，南投縣目前處於災後復原階段，在農損、路損以及災後重建上，會給南投縣充分支持。（圖／行政院提供）
▲政院副院長鄭文燦今(14)日表示，南投縣目前處於災後復原階段，在農損、路損以及災後重建上，會給南投縣充分支持。（圖／行政院提供）

記者郭凱杰／高雄報導

卡努颱風造成南投縣嚴重災情，內政部長林右昌連續2天臉書發文批評縣長許淑華防災不力。行政院副院長鄭文燦今(14)日表示，自己在4日晚間確實有打電話給許淑華，提醒仁愛鄉、信義鄉的災區情況可能很嚴重，他無意指責任何人，希望地方政府都必須按照災防法規定。且目前處於災後復原階段，在農損、路損以及災後重建上，會給南投縣充分支持。

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卡努颱風重創南投，內政部長林右昌8月12日在臉書批評，災害發生後，南投縣府也沒有第一時間進駐鄉公所應變中心以直接掌握災情協助調度指揮，針對這樣的說法，行政院副院長鄭文燦今天在高雄展覽館受訪時證實，他8月4日晚間就有打給南投縣長許淑華，提醒她災情可能會很嚴重。南投如果需要中央支援的話，中央會全力支持，8月5日上午他就到南投參加災害應變會議，當時有跟行政院長陳建仁視訊聯絡。

鄭文燦表示，當時主要針對防災準備，8月3日、4日水保署都有做土石流黃色、紅色警戒區公告，也有主動致電到南投災害應變中心，希望儘早執行保全戶撤離計畫，當時撤離的保全戶約464人，但後來撤離94人，也造成之後有人受困，有病患必須要後送。

鄭文燦強調，任何災害都需要做防災、救災、災後復原3階段，無意要指責任何人，希望所有地方政府必須按照災防法的規定，在防災整備上強制撤離，雖然可能事後不一定有人員傷亡，但這是必要的。

鄭文燦也以自己當了8年桃園市長為例說，每次災害來臨前平均撤離300多人，對此蠻有經驗，相信高雄市長陳其邁在處理災害時也是同樣態度，目前處於災後復原階段，在農損、路損以及災後重建上，會給南投縣充分支持。

至於，災後家園重建，鄭文燦指出，會以工代賑，提供一個月2萬6400元補助，名額也會超過800人，希望協助仁愛鄉居民完成災後重建，房屋全毀補償分為25萬元及50萬元補助金，另外也有租金補貼，希望讓災民度過這段時間困難。

另外，針對網紅「館長」陳之漢稱台電的虧損與外購再生能源有關，甚至以貪汙來形容。鄭文燦則指出，不是因為發展綠電造成虧損，問題的根源確實是因為俄烏戰爭所帶來燃料價格的高漲，不要因為政治的立場不同而任意抹黑。

鄭文燦表示，台電的去年的營運成本是9千多億，其中燃料的成本是6163億，占台電總成本大概八成以上。虧損原因主要是因為國際的燃油和煤價格都高漲，有的漲了兩、三倍，造成台電虧損的主因。再生能源購買所占的數字是589億，大概是6.17%，所以不是因為發展綠電造成虧損。

鄭文燦表示，事實上鄰近的日本、韓國虧損了8800億和750億，國際的電價高漲，台灣是採取凍漲的策略，與馬政府的「一次漲足」是完全不一樣的，希望降低對民生物價影響，也降低通膨的壓力，因此由台電、中油來吸收虧損。

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