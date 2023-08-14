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情人節中秋限定！亞尼克生乳捲「厚工新口味」　法朋x小草作預購

▲情人節中秋限定！亞尼克生乳捲開賣「柴燒黑糖乳酪生乳捲」，厚工新口味吃得到三重內餡；同步打造「鹽之花曲奇花餅」。法朋烘焙甜點坊x小草作Grassphere聯名禮盒預購9折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲情人節中秋限定！亞尼克生乳捲開賣「柴燒黑糖乳酪生乳捲」，厚工新口味吃得到三重內餡；同步打造「鹽之花曲奇花餅」。法朋烘焙甜點坊x小草作Grassphere聯名禮盒預購9折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

情人節中秋限定蛋糕出爐！亞尼克生乳捲開賣「柴燒黑糖乳酪生乳捲」，「厚工新口味」吃得到三重內餡；同步開賣「鹽之花曲奇花餅」。而法朋烘焙甜點坊x小草作Grassphere，聯名禮盒預購享9折優惠。

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喜歡生乳捲的民眾又有口福了！亞尼克情人節中秋限定，推出全新生乳捲厚工新口味，「柴燒黑糖乳酪生乳捲」選以台南關山自然農法手工栽種的柴燒黑糖製作，鮮榨甘蔗汁撈渣後靜置，再以龍眼木柴慢熬翻攪、冷卻結晶成特有「顆粒型態」的黑糖。

▲亞尼克新口味「柴燒黑糖乳酪生乳捲」，吃得到三重內餡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲亞尼克新口味「柴燒黑糖乳酪生乳捲」，吃得到三重內餡，每盒485元；另有七夕12cm雙捲禮盒680元。（圖／記者蕭涵云攝）
再搭配醇厚澳洲奶油乳酪及清爽招牌北海道奶霜中，一次吃得到三重內餡，尤其在品嚐時頻頻竄出柴燒烤焦糖的煙燻香氣，風味特殊。七夕情人節還推出12cm雙捲禮盒，搭配原味雙倍甜蜜。

▲「亞尼克鹽之花曲奇花餅」8月23日中午 12:00 起開放網路與門市限量預購，9月5日至9月30日間出貨，每盒售價 450 元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「亞尼克鹽之花曲奇花餅」8月23日中午 12:00 起開放網路與門市限量預購，9月5日至9月30日間出貨，每盒售價 450 元。（圖／記者蕭涵云攝）
亞尼克還使用法國 AOP 認證的百年邦菩禮（Pamplie）發酵奶油，手工製作蓬鬆香酥的「鹽之花曲奇花餅」；另搭配莎布蕾巧克力夾心、布列塔尼奶油酥餅、奶黃流心月餅松木禮盒，提供系列情人節中秋限定伴手禮。

▲「2023 中秋豐盛款聯名禮盒」980元，預購期間為即日起至8月31日止，可享有聯名預購優惠 9 折起，取貨時間將從 9月1日至9月25日。（圖／小草作提供）
▲「2023 中秋豐盛款聯名禮盒」980元，預購期間為即日起至8月31日止，可享有聯名預購優惠 9 折起，取貨時間將從 9月1日至9月25日。（圖／小草作提供）
而「法朋烘焙甜點坊」則是首度與台灣原創花草茶「小草作Grassphere」聯名，推出「 2023 中秋豐盛款聯名禮盒」。小草作以不添加任何化學香精，嚴選 100 %在地花卉、香草、水果、茶葉為原料，打造花草茶、果乾水、養身茶等，在網路上人氣頗盛。

如今將經典水果茶及無咖啡因花草茶包，結合法朋鹹蛋黃布列塔尼、鹽味焦糖花生餅乾、香蔥餅乾與檸檬燕麥餅乾，提升送禮質感。即日起至8月31日預購享9折優惠。


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