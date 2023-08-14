情人節中秋限定！亞尼克生乳捲「厚工新口味」 法朋x小草作預購
情人節中秋限定蛋糕出爐！亞尼克生乳捲開賣「柴燒黑糖乳酪生乳捲」，「厚工新口味」吃得到三重內餡；同步開賣「鹽之花曲奇花餅」。而法朋烘焙甜點坊x小草作Grassphere，聯名禮盒預購享9折優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
喜歡生乳捲的民眾又有口福了！亞尼克情人節中秋限定，推出全新生乳捲厚工新口味，「柴燒黑糖乳酪生乳捲」選以台南關山自然農法手工栽種的柴燒黑糖製作，鮮榨甘蔗汁撈渣後靜置，再以龍眼木柴慢熬翻攪、冷卻結晶成特有「顆粒型態」的黑糖。
再搭配醇厚澳洲奶油乳酪及清爽招牌北海道奶霜中，一次吃得到三重內餡，尤其在品嚐時頻頻竄出柴燒烤焦糖的煙燻香氣，風味特殊。七夕情人節還推出12cm雙捲禮盒，搭配原味雙倍甜蜜。
亞尼克還使用法國 AOP 認證的百年邦菩禮（Pamplie）發酵奶油，手工製作蓬鬆香酥的「鹽之花曲奇花餅」；另搭配莎布蕾巧克力夾心、布列塔尼奶油酥餅、奶黃流心月餅松木禮盒，提供系列情人節中秋限定伴手禮。
而「法朋烘焙甜點坊」則是首度與台灣原創花草茶「小草作Grassphere」聯名，推出「 2023 中秋豐盛款聯名禮盒」。小草作以不添加任何化學香精，嚴選 100 %在地花卉、香草、水果、茶葉為原料，打造花草茶、果乾水、養身茶等，在網路上人氣頗盛。
如今將經典水果茶及無咖啡因花草茶包，結合法朋鹹蛋黃布列塔尼、鹽味焦糖花生餅乾、香蔥餅乾與檸檬燕麥餅乾，提升送禮質感。即日起至8月31日預購享9折優惠。