68歲周潤發跌倒肋骨裂開！帶傷運動不聽醫師勸 吃力下樓憔悴樣曝
68歲香港影帝周潤發平時熱愛運動，卻在7月底驚傳意外受傷，周潤發在跑步過程中不慎摔倒，導致雙手受石頭摩擦受傷，左胸第4條肋骨還骨裂，連呼吸都感到非常疼痛，被醫師下令暫停運動2個月。沒想到，近日有網友在香港捕獲野生周潤發，他親民地和粉絲合照，卻被發現才剛運動完，而他離去的身影看起來頗為吃力，貌似身體還沒完全復原。
記者賴禹妡/綜合報導
周潤發7月底在跑步時不慎摔倒，不僅雙手手掌都受石頭摩擦受傷，更因為他以側身摔落在地，導致左胸第4條肋骨骨裂，連呼吸都會疼痛不已，他被醫師下令暫停運動2個月，連最愛的跑步、爬山都要避免，專心休養身體。
周潤發跌倒隔天還堅持出席大學座談會，他在演講時手部傷勢明顯，且呼吸明顯有些吃力，他透露自己現在無論笑、咳嗽或用力一點呼吸，都會非常疼痛。沒想到，周潤發沒有聽進醫師勸言，仍帶傷照常跑步，他近日就被網友巧遇剛運動完的模樣，該網友在小紅書上曬出合照，並寫下：「剛好遇見了運動完的發哥，直接就跟我們合照。」
只見照片中，周潤發身穿全黑跑步裝，戴著帽子及口罩，親民地和粉絲們同框合照，但氣色卻不如以往紅潤，另一張則是周潤發的背影照，他一邊扶著欄杆一邊走下樓，貌似行動仍有些吃力，讓粉絲們相當擔心周潤發的身體狀況，紛紛留言勸他多在家休息。