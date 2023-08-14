Bruce稱「李玟音檔」非全部真相！照老婆要求連換3套高價家電
李玟（CoCo）一段音檔昨（13）日流出，可以聽到李玟因為想換卡拉OK系統，遭老公Bruce的助理Rosanna拒絕，李玟不滿被老公說難搞（high maintenance），心寒批老公「忘記他娶的是誰」，對此，Bruce身邊好友回應，音檔反映的不是全部真相，Bruce已按照李玟要求，前後更換3套卡拉OK系統。
記者羅凌筠/綜合報導
片長29秒的音檔中，李玟提到自己被Bruce助理Rosanna告知老公很不爽，李玟說：「他透過Rosanna說給我聽，他很生氣、非常生氣，我本身的卡拉OK系統要換，這樣不行，什麼都不行，他說我難搞、公主病，厲害了，他忘記他娶的是誰，忘記我幫過他多少，這將會變成一場戰爭。」
對此，Bruce好友回應，「CoCo擁有很多套卡拉OK系統，而且都是最先進的。Bruce在山頂白加道設置了一套，在赤柱置了一套。當CoCo住在四季酒店時，他也在那裡置了一套。她不喜歡第一套，就換了另一套。她也不喜歡那一套，並想再換一套。但價格方面每套都是非常昂貴的，所以Bruce的助理需要批准才可進行，因為之前已經換了兩次了。而最後也按照她的要求做了，Karaoke公司知道整個過程，我方亦有單據可以證實。所以，音頻裡反映的並不是全部真相。」
至於Bruce透過助理跟老婆溝通，Bruce好友也表示：「Bruce和CoCo經常溝通。會討論重要的事情。當涉及日常需求時，助理們負責處理一切。這也是CoCo的要求。對於日理萬機的商人來說，這是是非常常見的做法。」