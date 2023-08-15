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台股漲也沒用！新台幣早盤貶到31.99元　央行能否守住32元待觀察

▲新台幣兌美元今（15）日早盤貶到31.99元，距離「32元」只有一線之隔，市場「老大」央行能否守住有待觀察。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（15）日早盤貶到31.99元，距離「32元」只有一線之隔，市場「老大」央行能否守住有待觀察。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

新台幣在貶破31.9元後，市場預期見到「32字頭」不遠了，即便今（15）日早盤台股開高走高，市場「老大」中央銀行也進場阻貶，新台幣開貶後，也確實一度翻升，但還是無法嚇阻美元買盤湧現，新台幣隨後止升回貶，再向32元挺進，一度來到31.99元，貶值6.6分，距離「32元」僅差一小步，至於央行能否守住「32元」這關仍有待觀察。

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在市場擔憂中國經濟與金融穩定之下，美元避險需求增加，加上美國聯準會（Fed）會議紀錄即將公布，美元指數續強，站上103之上，亞洲主要貨幣兌美元續弱，日圓更貶破145兌1美元價位。

雖然今日韓國休市，但亞洲其他主要貨幣兌美元仍走弱，其中日圓再貶破145兌1美元價位，人民幣中間價下調至7.1768兌1美元，離岸人民幣兌美元進一步貶至7.294附近，逼近7.3價位。

至於新台幣兌美元在貶破31.9元後，今日早盤以31.93元、貶值0.6分開出，即便台股早盤走揚及市場「老大」央行進場阻貶，新台幣盤中也確實一度翻升，來到31.913元，但仍不及美元買盤湧現壓力，新台幣再度翻貶，並續向32元挺進，更一度來到31.99元，貶值6.6分，目前在31.957元震盪整理。

匯銀人士認為，一早美元漲、人民幣等亞幣貶，而新台幣兌美元一度逆勢走揚，就表示有外在力量干預，而且只有市場「老大」央行才有這實力，目前看來「老大」力守32元整數關卡的態度明顯，應該是分批進場嚇阻，只是央行能否守住「32元」這關仍待觀察。

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