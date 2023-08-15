政大書城不停業了！8月底前全館73折　網道賀：感謝留在台南

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7月時，有網友在臉書分享，政大書城負責人李銘輝發出一紙公告，「政大書城謹訂於112年8月31日停業」，消息迅速在社群平台傳開，網友紛紛表示不捨，直言不敢相信，畢業後第一份工作就是高雄政大書城；有網友感歎，百岳關了，政大書城也要關了；也有網友說，一個時代結束了，我的大學時代政大書城回憶正式結束了。
李銘輝日前在臉書說，將於8月31日停業啟事，他雖強調不會輕易放棄，但光是從2019年至2022年，4年累積虧損近4千萬，並指「對於停業一事會仔細研議」。
孰料，政大書城今天發出公告聲明，表示原訂於今年8月31日停業，但經過眾多讀者的鼓勵及與上游供應商取得共識後，決定繼續營運，同時為了近日的紛擾，政大書城台南店將自今日起至本月底，進行全館73折之購書回饋（部分書籍及漫畫、周邊除外）。
該文發出後引來許多網友按讚、留言支持，今晨3點的發文經過5小時已有500多次分享，網友留言表示「謝謝政大書城留在台南」、「謝謝你，會用行動支持！」、「謝謝政大書城留下來。真心認為政大書城為台南地標之一，一定會繼續支持」、「大學時期少數的幾個回憶其中之一，雖然畢業後已經比較少回台南了，但還是很希望政大書城可以繼續營業，否則真的太難過了」、「太棒了，此生最愛的書店，收起來會哭死」，也有網友詢問花蓮店也會繼續營運嗎？
連作家、台北市政府文化局局長蔡詩萍也留言表示，「真辛苦，但能繼續是愛書人之福氣啊，祝福」。