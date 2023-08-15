肯德基情人節自爆「粉紅驚喜炸雞」　粉絲洩心聲：可怕又想吃看看

最新16組LINE免費貼圖！「鬼月、七夕情人節」攏來：有下載有保庇

▲LINE最新16組免費貼圖來了，包含鬼月、七夕情人節等應景主題都有。（圖／LINE、記者整理）
▲LINE最新16組免費貼圖來了，包含鬼月、七夕情人節等應景主題都有。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文/綜合報導

今晚是農曆七月鬼門開，LINE貼圖小舖超級應景，今（15）日釋出鬼月免費貼圖，鬼門圖文的阿嬤陪大家平安度過；緊接著還有甜蜜七夕到來，路易威登也推出免費的七夕情人節貼圖，合計16組免費貼圖快下載回家。

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🟡貼圖小舖8月15日新上架

📍家樂福×鬼門圖文 中元這拜我來（點此下載）
下載期限：2023/9/14
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▲免費貼圖「家樂福×鬼門圖文 中元這拜我來」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「家樂福×鬼門圖文 中元這拜我來」。（圖／取自LINE）
📍LINE發票管家 × 快樂鵝鵝們（點此下載）
下載期限：2023/9/13
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▲免費貼圖「LINE發票管家 × 快樂鵝鵝們」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE發票管家 × 快樂鵝鵝們」。（圖／取自LINE）
📍路易威登 七夕情人節限定貼圖（點此下載）
下載期限：2023/9/14
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▲免費貼圖「路易威登 七夕情人節限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「路易威登 七夕情人節限定貼圖」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍LINE購物 夯話題 × 尾熊仔（點此下載）
下載期限：2023/9/13
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▲免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 尾熊仔」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 尾熊仔」。（圖／取自LINE）
📍外星三寶的內心戲（點此下載）
下載期限：2023/9/9
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▲免費貼圖「外星三寶的內心戲」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「外星三寶的內心戲」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店×馬尾女孩（點此下載）
下載期限：2023/9/6
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▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×馬尾女孩」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×馬尾女孩」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 小犬（點此下載）
下載期限：2023/9/2
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▲免費貼圖「LINE購物 × 小犬」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 小犬」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 啪嘰與噗嘰（點此下載）
下載期限：2023/8/29
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▲免費貼圖「LINE購物 × 啪嘰與噗嘰」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 啪嘰與噗嘰」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 夯話題 × 阿汪與阿鴨（點此下載）
下載期限：2023/8/26
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▲免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 阿汪與阿鴨」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 阿汪與阿鴨」。（圖／取自LINE）
📍臺中衛生局×藍寶金妮:帶你暖心說（點此下載）
下載期限：2023/8/27
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▲免費貼圖「臺中衛生局×藍寶金妮:帶你暖心說」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「臺中衛生局×藍寶金妮:帶你暖心說」。（圖／取自LINE）
📍MISS DIOR情人節浪漫貼圖（點此下載）
下載期限：2023/10/30
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▲免費貼圖「MISS DIOR情人節浪漫貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「MISS DIOR情人節浪漫貼圖」。（圖／取自LINE）
📍Kanebo 台灣鐘紡 × 兔兔超人（點此下載）
下載期限：2023/8/17
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▲免費貼圖「Kanebo 台灣鐘紡 × 兔兔超人」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「Kanebo 台灣鐘紡 × 兔兔超人」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播×午搭（點此下載）
下載期限：2023/8/23
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▲免費貼圖「LINE購物直播×午搭」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物直播×午搭」。（圖／取自LINE）
📍蓓蕾熊暑假fun time（點此下載）
下載期限：2023/8/19
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▲免費貼圖「蓓蕾熊暑假fun time」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「蓓蕾熊暑假fun time」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物護照★鯊茶醬夏日樂悠悠（點此下載）
下載期限：2023/8/16
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▲免費貼圖「LINE購物護照★鯊茶醬夏日樂悠悠」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物護照★鯊茶醬夏日樂悠悠」。（圖／取自LINE）
📍Tea in the Harry Winston Maze（點此下載）
下載期限：2023/8/17
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▲免費貼圖「Tea in the Harry Winston Maze」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「Tea in the Harry Winston Maze」。（圖／取自LINE）

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