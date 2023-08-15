電玩市場超夯！規模上看2234億美元 2024台北國際電玩展年初開跑
後疫情時代，實體展覽活動人潮回流，台北國際電玩展2023TGS品牌大廠齊聚，今年初吸引超過30萬人次入場，現場試玩、買氣皆熱絡，近日大廠陸續傳出將推全新主機，明年有望再新一波掀遊戲熱潮。而2024年全球首場電玩盛會，也將於1月25日至28日在南港展覽館1館率先開跑，近日同步公開主視覺，以靛藍色基調搭配備受玩家喜愛的特色小生物及帶著螢光的繽紛配色，象徵將帶來全方位的電玩體驗。
記者林莞茜／綜合報導
根據遊戲市調公司Newzoo統計，在2022年PC與主機平台的市場收入達923億美元，國際市調公司（Global Industry Analysts, Inc.）則預估2027年全球電玩市場上看2,234億美元，而隨著生成式AI彎道超車元宇宙議題，數位內容產業持續大熱，今年有不少大作陸續推出，其中多款作品亦獲得空前的成功，甚至接連打破過往銷售紀錄。
2024 TGS主辦單位指出，屆時將同場舉辦APGS亞太遊戲高峰會、B2B商務區與B2C玩家區，為全球遊戲產業、電競硬體、週邊娛樂業者提供最佳交流平台，目前即日起開盎玩家區參展報名；B2B商務區於9月起開放參展報名。