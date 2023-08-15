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鬼門開迎中元祭！老大公廟亮千盞宮燈　暖心用途、鬼月禁忌報你知

▲百年民俗祭典「鷄籠中元祭」開始，今晚11點30分將進行「起燈腳」儀式，點亮3000盞普渡公燈。(圖／基隆市文化局提供)
▲百年民俗祭典「鷄籠中元祭」開始，今晚11點30分將進行「起燈腳」儀式，點亮3000盞普渡公燈。(圖／基隆市文化局提供)

記者鍾怡婷/綜合報導

今（15）日深夜迎接農曆七月初一，鬼門開的時間將在8月15日晚上子時（23:00），百年民俗祭典「鷄籠中元祭」正式開始，今晚11點30分將進行「起燈腳」儀式，點亮3000盞普渡公燈，為陰間好兄弟指引通往陽間的道路，接著後續會舉辦開龕門、豎燈篙、放水燈，一起來看看文化祭典後隱藏的含義。

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鷄籠中元祭傳承至今即將邁入第169年，是台灣歷史最悠久的民俗祭典之一，也是第一個被指定為「重要民俗」類國家文化資產的節慶，將從鬼門開起將展開為期1個月。

基隆市文化局指出，癸卯年鷄籠中元祭除由主普宗親會負責各項科儀活動外，文化局也積極參與其中，透過舉辦花車遊行及施放水燈頭活動，吸引更多遊客、民眾瞭解鷄籠中元祭慎終追遠的深厚文化底蘊。而中元祭科儀背後也藏有許多暖心意義，包括為陰間好兄弟指引道路、祈福等。

◾開燈夜（農曆6月29日）：
今（15）日深夜子時將舉辦「起燈腳」儀式，由善男信女敬獻的普渡燈不至於老大公面周圍，開燈會一次性點亮千盞普渡公燈，為陰間的好兄弟指引道路，宮燈將一路點亮到鬼月結束為止。

◾開龕門（農曆7月1日）：
明（16）日下午2點舉辦鬼門開儀式，由輪值主普代表打開錦盒內的記錄簿，寫下代表人姓名與時辰，取出河內的鑰匙打開龕門，象徵普渡月正式開始，迎接冥界孤魂野鬼來到人間享食。

◾豎燈篙（農曆7月11日）：
國曆8月26日早上7點舉辦，用意在於招引孤魂野鬼前來接受祭祀，就像是向祂們發出「請帖」，讓更多冥界好兄弟能飽餐一頓。會分別用三根象徵有頭有尾的「大葩尾」的向陽青竹組成燈篙，高度越高代表會請到越多好兄弟，準備祭品的數量也要更多。

◾放水燈（農曆7月14日）：
國曆8月29日晚上11點施放水燈頭，在這一天會從早上開始舉辦共同祭祀，向上天發表祝禱，宣告將舉辦中元普渡，並且在放水燈遶境遊行後，於十二時交子時刻開始水燈頭施放儀式。民間習俗相信，水燈頭漂流越遠，接收到普渡訊息的好兄弟越多，在加上火勢旺盛也有與興旺運勢象徵。

▲李姓宗親會的帶領及協助下，把蘊含精緻紙糊工藝的水燈頭，緩緩放進海平面，一旁工作人員頻喊「發啦！」「旺喔！」（圖／基隆市政府提供）
▲宗親會的帶領及協助下，把蘊含精緻紙糊工藝的水燈頭，緩緩放進海平面，一旁工作人員頻喊「發啦！」「旺喔！」。（圖／基隆市政府提供）
◾中元普渡（農曆7月15日）：
國曆8月30日正式舉辦中元普渡儀式，會準備特殊的摩訶棧、必桃棧，象徵期望好兄弟能早日脫離地獄，轉世陽間。

◾送孤、跳鍾馗（農曆7月15日）：
國曆8月30日普渡結束後的最後一個儀式，就是送孤。為了避免酒足飯飽的好兄弟流連不去，會進行跳鍾馗儀式。鍾馗，辟邪驅厲的神祇，專門捉拿人間惡鬼。

◾關龕門（農曆8月1日）：
國曆9月15日鬼月正式結束，會於下午5點關龕門，象徵將好兄弟通往陰陽的通道關上，結束人間七月。

此外，還有最引人注目的「開燈放彩」儀式，將在農曆7月12日晚間6點舉辦（國曆8月27日），會由主委、爐主、市長等人按下開關，主普壇瞬間燈火輝煌外，成為基隆市區入夜後最亮點的地標。

▲2019雞籠中元祭主普壇開燈放彩。（圖/基隆市政府提供）
▲2019雞籠中元祭主普壇開燈放彩。（圖／基隆市政府提供）
最後命理專家楊嵙老師也特別提醒，鬼門開出遊要注意以下幾點禁忌，包括晚上不去荒郊野嶺、不到危險水域、不釣魚、不拍肩膀、不吹口哨、不深夜唱歌、不晚上拍照、不搭末班車、不靠牆走、不隨便吃祭祀品、不晚上慶生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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