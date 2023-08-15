朱海君表演完後繼續神隱！好友謝金晶認有傳訊關心 兩人對話曝光
藝人謝金晶今日下午出席「開始鑼888麻將賓果大賽」活動，現場更帶來從未釋出的新歌〈開始鑼〉，哥哥謝順福還悄悄現身，替妹妹慶祝38歲生日。談到爸爸豬哥亮，兄妹倆一搭一唱，不斷分享與爸爸的逗趣故事，單身8年的謝金晶，仍感慨身邊沒有對象，就連上次約會已經是去年的事情。另外，謝金晶還透露，有傳訊息關心朱海君，對方也回她：「謝謝。」
記者詹鎰睿/綜合報導
即將在9月發行新專輯的謝金晶，一出場就搶先帶來新歌〈開始鑼〉，她說，其實早在接下手遊活動前，這首歌早就已經錄好，而在今年5月，謝金晶和哥哥謝順福還在爸爸豬哥亮的墓園前，遇到爸爸生前的好友陳振豐，因緣際會下，兩人就剛好接下這次的博弈手遊推廣大使。
宣傳影片中，拍攝團隊還藉由AI影像合成技術，讓謝金晶、謝順福與爸爸豬哥亮團圓，謝金晶說，她看到影片後非常感動，很感謝總裁陳振豐與拍攝團隊們的幫忙，圓了一家人合體拍廣告的願望。將在明天迎來38歲生日的謝金晶，坦言自己目前已單身8年，身邊也沒有任何對象，不過先前親眼看到好友賴慧如被求婚成功，她也非常替好友感到開心。
哥哥謝順福還笑說，妹妹謝金晶一定會後來居上，「賴慧如2次婚姻嘛，她（謝金晶）齁，明年給她一次結兩次婚。」還分享了弟弟最近考上機師，期盼弟弟能介紹帥哥空少給謝金晶認識。被問到最近有沒有關心朱海君，謝金晶分享，其實在朱海君上次在石牌演出前，她有特別傳訊關心：「寶貝今天演出加油。」，而對方也回她：「謝謝。」並附上一顆愛心圖案。