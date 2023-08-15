勵志公益電影「跌跌撞撞圓夢者」長榮中學家長會包場支持
由林樹橋導演拍攝的「跌跌撞撞圓夢者」以長榮中學為取景地，今年上映。長榮中學家長會選在新光影城，與老師、家長及同學們包場支持公益電影，攜手進電影院觀賞。
記者張振興/台南報導
林樹橋導演曾於2012年來到長榮中學拍攝「我們這一班」，2021年「跌跌撞撞圓夢者」也以該校為台南取景之一，電影內容紀錄自2021年開始，生命勵協會理事長宋立蓉及醫生陳奇峯夫婦及眾多志工們帶領這群小兒麻痺患者及身障人士，從事前練習到騎上手搖車開始九天環島之旅的過程，隔著屏幕都能感受微風輕拂的自在，看著騎著手搖車露出微笑的身障者，觀眾嘴上也漾起深有同感的笑容， 這一路走來除了克服健康、物資等可預期狀況，還要對抗天氣及各式各樣不可預期的突發狀況，讓觀眾隨著故事發展，笑中帶淚直至旅程結束。
長榮校訓培育「虔誠、榮譽、勤奮、服務」精神的知識青年，培育學生六大能力，涵養品格、思考探索、強健體魄、團隊合作、創意欣賞、尊重生命，「這群跌跌撞撞的圓夢者給予學子最直接且深切的生命教育示範，透過影片，學子能理解並培養同理心，珍惜自己健全的身心，在未來能回饋社會，體現基督教的人格教育」。
校長許德勝影片結束後感性的分享觀影心得，也再次感謝用行動支持的家長及同學，家長也紛紛表達，這真的是一個很棒的活動。
林樹橋導演表示，在拍攝我們這一班時即認識長榮中學，該校在台南有舉足輕重的地位，他們培育出的菁英不計其數，更在去年給予圓夢者滿滿的鼓勵，期待透過教育的力量，能讓更多人支持本片，也讓生命故事不斷傳遞下去。