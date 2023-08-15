兆豐金新董座送大禮！員工生育3胎補助45萬 明年有望加薪逾4%
雷仲達從合庫金轉任兆豐金董事長後，馬上就幫員工爭取福利，原本合庫金員工生育補助已讓人羨慕，沒想到兆豐金也通過生育補助，從原本3胎各8萬元，提高至第1胎12萬元，第2胎15萬元、第3胎18萬元，也就是說，若生育3胎可以獲得45萬補助。此外，由於公務員明年加薪4%已定案，雷仲達也透露，以兆豐在目前公股獲利排名來看，明年應有希望加薪超過4%，會向大股東財政部爭取。
記者顏真真／台北報導
雷仲達轉任兆豐金暨兆豐銀董事長明日將屆滿2個月，過去他在合庫金擔任董事長就相當重視員工福利，而兆豐原本員工生育補助3胎，每胎各8萬元，在雷仲達接任董事長後，日前董事會通過生育補助大幅提高，第1胎補助提高至12萬元，第2胎15萬元、第3胎18萬元，比合庫的10萬、12萬、15萬生育補助還高，也就是說，兆豐銀員工若生育3名子女，共可獲45萬元補助，若夫妻1人在兆豐、1人在合庫，生育3名子女更可獲利82萬元補助。
除了員工生育補助大幅提高之外，由於公務員明年加薪4%已定案，兆豐明年也有望加薪4%以上。雷仲達今日就透露，若以兆豐在目前公股獲利排名來看，明年加薪有希望超過4%，會向大股東財政部爭取。至於增資部分，之前已向財政部報告，只是考量其他國營事業單位如台電等也有增資壓力，為避免造成排擠，兆豐金還在評估增資規模，據了解將以發行普通股為主，不會搭配特別股。