台灣虎航掛牌上市！限時優惠「加1元多1人」明截止　9時開搶機票

兆豐金新董座送大禮！員工生育3胎補助45萬　明年有望加薪逾4%

▲兆豐金控暨兆豐銀行雷仲達董事長（中）上任將滿2個月，也對員工送出大禮，生育3胎補助可達45萬元。（圖／兆豐金提供）
▲兆豐金控暨兆豐銀行雷仲達董事長（中）上任將滿2個月，也對員工送出大禮，生育3胎補助可達45萬元。（圖／兆豐金提供）

記者顏真真／台北報導

雷仲達從合庫金轉任兆豐金董事長後，馬上就幫員工爭取福利，原本合庫金員工生育補助已讓人羨慕，沒想到兆豐金也通過生育補助，從原本3胎各8萬元，提高至第1胎12萬元，第2胎15萬元、第3胎18萬元，也就是說，若生育3胎可以獲得45萬補助。此外，由於公務員明年加薪4%已定案，雷仲達也透露，以兆豐在目前公股獲利排名來看，明年應有希望加薪超過4%，會向大股東財政部爭取。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雷仲達轉任兆豐金暨兆豐銀董事長明日將屆滿2個月，過去他在合庫金擔任董事長就相當重視員工福利，而兆豐原本員工生育補助3胎，每胎各8萬元，在雷仲達接任董事長後，日前董事會通過生育補助大幅提高，第1胎補助提高至12萬元，第2胎15萬元、第3胎18萬元，比合庫的10萬、12萬、15萬生育補助還高，也就是說，兆豐銀員工若生育3名子女，共可獲45萬元補助，若夫妻1人在兆豐、1人在合庫，生育3名子女更可獲利82萬元補助。

除了員工生育補助大幅提高之外，由於公務員明年加薪4%已定案，兆豐明年也有望加薪4%以上。雷仲達今日就透露，若以兆豐在目前公股獲利排名來看，明年加薪有希望超過4%，會向大股東財政部爭取。至於增資部分，之前已向財政部報告，只是考量其他國營事業單位如台電等也有增資壓力，為避免造成排擠，兆豐金還在評估增資規模，據了解將以發行普通股為主，不會搭配特別股。

看碧桂園風暴　兆豐銀董座雷仲達較擔心中國經濟下行風險

從合庫金畢業！雷仲達正式接任兆豐金董座　談上任首要任務

無腦刷神卡又多一張！出國消費3%回饋無上限　專家教你這樣用倒賺

還有點數、悠遊卡餘額怎辦？SOGO卡使用最後一天　國泰銀給答案

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀