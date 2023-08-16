彰化不二坊蛋黃酥今開搶！搶訂方式公開 每日「2時段」
繼陳耀訓蛋黃酥被風搶秒殺之後，不少喜歡傳統口味蛋黃酥的，都在等這一單！彰化超人氣的排隊美食「不二坊蛋黃酥」的中秋預購，於今(16)日開跑，僅接受電話訂購，時間為當日早上9:00~12:00與14:30~17:30共兩個時段，接受中秋節訂單一星期內之訂單，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿。訂購電話：04-722-5328
記者葉盛耀/綜合報導
今年4月不二坊已將蛋黃酥從每顆45元漲到50元，即便彰化民眾笑說1顆蛋黃酥賣50元，都快跟肉圓一樣價格了，但依舊會看到每天都有排隊人潮於不二坊門口，且越到中秋就越難買到。蛋黃酥共分三種包裝價格，6顆300元、15顆750元、20顆1000元。經過電話訂單確認後，將不接受修改日期和數量。同時，預購訂單僅有提供現場取貨服務，並不接受宅配。
不二坊的蛋黃酥，與大部分蛋黃酥一樣，強調紅豆內餡再包入整顆蛋黃，外皮不及陳耀訓那樣酥鬆中帶點脆感，而是輕盈薄透的質地，屬於較為傳統作法一派。
除了不二坊的蛋黃酥，其實之前網路上也有不少人討論，有不少彰化人推薦已於鹿港營業30年並堅持少油、少糖的「新口味」，有人認為是「在地人喜愛的、觀光客不知道」；另外也有人支持成立40年的「林記糕餅舖」的蛋黃酥。