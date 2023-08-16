中國經濟堪憂、惠譽示警！股匯齊挫 新台幣早盤再貶挑戰32元
中國碧桂園、中植系「中融信託」接連爆發債務危機，中國人民銀行也緊急降息，加上國際信評惠譽示可能下調美國數10家銀行評等，引發投資人對全球經濟的擔憂，美股重挫，美元指數續挺在103以上，亞洲主要貨幣續弱，新台幣兌美元今（16）日續貶再挑戰32元整數關卡，只是在市場「老大」看守之下，是否過得了仍待觀察。
記者顏真真／台北報導
中國一連串經濟數據令人失望，引發投資人對全球經濟的憂慮，加上投資人也擔心惠譽降評衝擊銀行體系，而美國7月零售銷售增幅優於預期，雖燃起美國經濟可避免陷入衰退的希望，市場也憂心聯準會（Fed）可能因此延長維持高利率的時間，美股重挫，美元指數續挺維持在103之上。
亞洲主要貨幣兌美元今日持續疲弱，韓元早盤來到1339.75兌1美元，日圓兌美元則在145.68震盪，人民幣中間價大幅下調逼近7.2，來到7.1986兌1美元，離岸人民幣兌美元也在中國經濟數堪憂及降息之下，早盤進一步下探7.3327價位。
至於新台幣兌美元今日早盤也續貶，以31.94元、貶值0.5分開出，在台股跌逾百點及亞幣疲弱下，新台幣也續向32元挺進，不過，由於昨日市場「老大」已開始進場阻貶，新台幣下探31.99元後就止步，今日早盤新台幣最低價來到31.968元，貶值3.3分，隨後在31.95元震盪整理。