等嘸訂單！無薪假人數再破萬 燒到電子大廠、800人實施
勞動部今（16）日公布最新無薪假（減班休息）數據，較上週的9855人爆增1346人，實施人數再破萬、達1萬1201人，以製造業人數達9327人為最多，其中又以資訊電子工業中的電子零組件業最為明顯，分別有兩大廠實施550人、250人。
記者李琦瑋／綜合報導
勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計632家，實施人數1萬1201人，與上期、8月8日公布實施家數576家，實施人數9855人相比，本次家數增56家，人數增1346人。多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月（含）以下。
從數據上看來，這期仍以製造業新增人數最多、達1256人，主要集中在資訊電子工業880人。勞動部表示，這期有2家電子大廠通報實施，分別有550人、250人，合計800人，主要都是受到國外訂單減少導致，預計實施3個月，每月實施4至5天，但不是半導體相關廠商，也不是龍頭級廠商，未來仍要持續觀察。
勞動部指出，在金屬機電製造業，有自行車廠停止實施200多人，另一家則是接續實施約80多人，批發及零售業增加87人，主要為與製造業連動性較高的批發業為主，整體而言，製造業還是與國外訂單情況連動。