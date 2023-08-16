獸醫未告知飼主擅自麻醉害博美死亡　議員曝醫院疏失無法可管

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張小姐質疑，事後發現是王姓獸醫師在未經同意，且未讓飼主簽署麻醉同意書的情況下，私自對Micky採取氣體麻醉。她表示，從事發到現在，台大動物醫院與王姓獸醫師都沒有任何慰問，且至今台大動物醫院仍不願提供監視器與病歷，她只希望王姓獸醫師可以出面交代說明清楚。
應曉薇說，台灣動物保護組織曾提出動物保護法修正草案，開放動物麻醉資格及麻醉藥品使用問題，當時的農委會函獸醫師公會提出意見，獸醫師都曾表達反對到底，「強調麻醉藥物不得濫用。」顯現絕大多數獸醫院為了保護動物謹慎面對寵物麻醉，倘王獸醫生個人行為，未經家人同意，僅做行為門診則使用麻醉進而造成狗狗死亡，是不是存在個人濫用麻醉疑慮？
獸醫師的手術及麻醉藥物使用，皆經過學校教育並通過國家考試，獸醫生養成不容易，如果王獸醫生個人行為缺德，應曉薇籲台大獸醫院為獸醫指標醫院，為全國獸醫院、獸醫師清譽絕對不能護短。
出席記者會的台北市動物保護處長陳英豪說，8月初收到此案，等院方蒐集提供資料後，預定8月底開調處會議，議員呼籲修法部分，會建議中央把此案納入評估。此案是因獸醫師未通知飼主簽麻醉同意書，因獸醫師法、動物保護法未規範獸醫師，但市府有提供獸醫師公會同意書範本，並建議執行麻醉前應讓飼主簽署。
台大動物醫院則發出聲明， 小動物內科兼任王獸醫師於行為醫學門診中，與飼主溝通就診動物Micky抽血與檢查程序時，因個人行政疏失，僅告知會使用舒眠方式做採樣與檢查以減少緊迫，但未明確表達使用舒眠藥物的種類與劑量，及依程序請飼主簽署麻醉同意書。針對此非故意疏失，王獸醫師除當日於診間及次日協調會時，多次親自向飼主表示歉意外，在此再次表示歉意。
本醫院針對麻醉藥品之管制及使用均訂有規範流程，及確實要求使用前需由飼主簽署同意書，管理執行上尚無窒礙。本次案件雖係屬個案及個人行政流程作業疏失，然為避免再有類案發生，除深刻檢討外，本醫院將持績加強宣導及要求各臨床診療單位同仁，確寬落實麻醉藥品之使用及流程管理。
台大動物醫院說，此案後續若經由行政或法律程序判定係本醫院或王獸醫師之失誤，將尊重判定結果並承擔應負責任。