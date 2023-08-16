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公東高工賣地求生！傳英特爾前副總裁出手、逾100萬元須教部核准

▲「木工國手名校」台東公東高工，因財務惡化被列為專輔學校，學校欲賣校地求生，日前傳出英特爾前副總裁願意出手相救。（圖／翻攝自公東高工臉書）
▲「木工國手名校」台東公東高工，因財務惡化被列為專輔學校，學校欲賣校地求生，日前傳出英特爾前副總裁願意出手相救。（圖／翻攝自公東高工臉書）

記者李琦瑋／綜合報導

「木工國手名校」台東縣公東高工，因財務狀況顯著惡化，被列為專案輔導學校、改善期限2年，校方準備出售376坪校地填補赤字，約可入帳7500萬元，日前傳出半導體大廠英特爾前副總裁王文漢願意出手相救，以市價購地、再無償出借助辦學。教育部長潘文忠今（16）日表示，依照私校退場條例，專輔學校要進行100萬元以上的財務處置需經教育部同意，教育部會依照程序審核；另外，教育部的專案輔導小組也會盡力協助，盼學校能解除專輔。

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公東高工設校60年，以培訓木工國手聞名，是台灣少數享譽國際的技職學校，此次被列專輔，主因是「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，遭私校退場審議會認定為專輔學校，給予該校改善期限2年，消息一出，令外界錯愕、紛紛給予援助。

校方為解決財務困境，決議出售緊鄰木工實習工廠旁1塊376坪教師宿舍校地，市價每坪約新台幣20多萬元，約可入帳7500萬元。校長李恭榮表示，各界小額捐款達2000萬元，還有企業家主動聯繫校方，表明願以市價購買校地，只要學校正常辦學，無償出借給校方繼續使用。

李恭榮說，後來求證才知道對方是國際公司高階主管退休後，與一群相似背景的企業家為行善而成立公司，希望成為及時雨，對方也同意在3年期間，每年挹注300萬元給學校，讓學校調整體質，只要求不可違反錫質平神父的辦學精神、一但停招、停辦、轉售即終止。

有媒體傳出，這位善心人士的身分為半導體大廠英特爾前副總裁王文漢，因其友人所聘的裝潢木工師為公東校友，王文漢得知學校出現財務危機，便以台灣造雨公司名義表達購地意願。

潘文忠今天受訪表示，公東高工的董事會與行政團隊，都希望學校持續辦學，對於財務困境，學校本來就有計畫將廢棄教職員宿舍用地進行處分，但依照私校退場條例規定，專輔學校要做出100萬元以上的財務處置，需要經過主管機關、也就是教育部同意，教育部會根據校方提出的財務處分計畫，依照程序進行審核。

潘文忠指出，社會各界都很關注公東高工，教育部也了解該校在台東縣辦學有特色、招收比較偏鄉弱勢的學生，因此教育部也組成專案輔導小組，在今年5、6月時，邀請技職教育發展的專家到校與校方討論，幫忙思考科班調整、產學合作等計畫，並建議校方將木工作品做更好的產創與行銷。

潘文忠說，公東高工在8月10日已經提出整體校務發展改善計畫，後續查核輔導小組將檢核學校改善計畫執行情況，看有無達成當時被列專輔的目標，會依法提到審議會，看能否解除專輔，主要會看學校與董事會的努力，專輔小組也會盡力協助學校。

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