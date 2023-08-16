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Darren邱凱偉升格人父房事減少　陳璽安戲裡戲外都被「戴綠帽」

▲Darren邱凱偉（左一）升格人父後和太太房事減少，陳璽安（右一）抓包前女友約男生出遊。（圖／時創影業提供）
▲Darren邱凱偉（左一）升格人父後和太太房事減少，陳璽安（右一）抓包前女友約男生出遊。（圖／時創影業提供）

記者羅凌筠、實習記者郭亘芸/台北報導

林子閎、Darren邱凱偉、邱勝翊（王子）、陳璽安今（16）日出席新劇《沒有你依然燦爛》記者會，在劇中邱凱偉搶走陳璽安的老婆鍾瑶，陳璽安坦言，戲裡被「戴綠帽」，戲外感情也曾被背叛過；邱凱偉則透露，自己戲外就是忙著帶小孩，沒有多餘體力跟時間，性生活也相繼減少。

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▲Darren（邱凱偉）因兒子和老婆關係昇華。（圖／時創影業提供）
▲Darren（邱凱偉）因兒子和老婆關係昇華。（圖／時創影業提供）
邱凱偉提到，現在的生活多半就是照顧小孩，他表示，多了孩子，與老婆曾威菱的關係有了不一樣的默契，也提到現在兒子Travis就是個好奇寶寶，更哭笑不得的分享，Travis在他上廁所的時候居然伸手玩他的尿，讓當下的他一時無法做出應對，嚇了一大跳，這個有趣的故事也逗得全場大笑。

▲陳璽安從前女友電腦抓包劈腿訊息。（圖／時創影業提供）
▲陳璽安從前女友電腦抓包劈腿訊息。（圖／時創影業提供）
陳璽安則是回想起被劈腿的經驗，他表示，當時對象無故失蹤2、3天，是後來看到對方電腦裡訊息對話，才抓包她與男生約好出遊，原本想找對方理論，但沒想到對方卻義正嚴詞地指責為什麼要懷疑她，陳璽安表示，自己當下很生氣，但是氣的點不是對方劈腿，而是明明被抓到了還不老實，甚至跟他吵架。但陳璽安說：「被劈腿會生氣是一定的，但我還是會反省自己在感情裡有沒有錯。」他認為，如果對方不愛了只要老實跟自己講，就會選擇放手，還對方自由。

▲林子閎為了搖滾樂團成員的角色嘗試視覺系妝容。（圖／時創影業提供）
▲林子閎為了搖滾樂團成員的角色嘗試視覺系妝容。（圖／時創影業提供）
林子閎在劇中飾演不想上班的Rocker，因對樂團大失所望空降寶麗集團產品二線副理，碰上簡嫚書這隻剛到集團報到的小綿羊，讓他總是忍不住搭手相救，在暗潮洶湧的職場鬥爭中，兩人漸漸培養出革命情感，成為互相信任的好搭檔。林子閎在劇中被安排講笑話橋段，他笑說：「導演有叫我先想一些笑話，但實際演出後狂被導演打槍太爛，變成我演得很開心，但劇組人員壓力很大。」

▲王子（邱勝翊）在選秀節目《未來少女》擔任導師，看好緋紅魅影、幻藍小熊2團唱跳實力。（圖／時創影業提供）
▲王子（邱勝翊）在隧道內拍攝車禍戲，被涵洞內的道具假人嚇到。（圖／時創影業提供）
王子劇中在第1集出場沒多久就車禍領便當，還被老婆整理遺物時意外發現第2支手機，疑似婚前出軌。現實中被問及感情不忠怎麼辦？王子反應超快回說：「我絕對不會有這種狀況發生！」王子回想拍攝車禍重頭戲仍心有餘悸，「不但封路自強隧道，還整整拍了3個大夜班，加上真正撞上很衝擊現場白煙很濃很嗆，但我還要努力憋氣裝死，這真的很困難。」

《沒有你依然燦爛》由金鐘導演許富翔執導，集結大勢演員群簡嫚書、賴雅妍、孫可芳、林子閎、庹宗華、游安順、邱凱偉、鍾瑶、紀培慧、陳璽安、李芳雯、顏嘉樂、星卉、陳詩穎等人攜手演出，並加碼邀請橫跨電影電視的王子邱勝翊、郎祖筠、葛蕾、應朗丰擔綱特別演出。9月3日起每周日晚間8點東森戲劇40頻道、晚間10點TVBS 42頻道播出，晚間12點LINE TV一次上架2集。

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