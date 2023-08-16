Darren邱凱偉升格人父房事減少　陳璽安戲裡戲外都被「戴綠帽」

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳璽安則是回想起被劈腿的經驗，他表示，當時對象無故失蹤2、3天，是後來看到對方電腦裡訊息對話，才抓包她與男生約好出遊，原本想找對方理論，但沒想到對方卻義正嚴詞地指責為什麼要懷疑她，陳璽安表示，自己當下很生氣，但是氣的點不是對方劈腿，而是明明被抓到了還不老實，甚至跟他吵架。但陳璽安說：「被劈腿會生氣是一定的，但我還是會反省自己在感情裡有沒有錯。」他認為，如果對方不愛了只要老實跟自己講，就會選擇放手，還對方自由。
林子閎在劇中飾演不想上班的Rocker，因對樂團大失所望空降寶麗集團產品二線副理，碰上簡嫚書這隻剛到集團報到的小綿羊，讓他總是忍不住搭手相救，在暗潮洶湧的職場鬥爭中，兩人漸漸培養出革命情感，成為互相信任的好搭檔。林子閎在劇中被安排講笑話橋段，他笑說：「導演有叫我先想一些笑話，但實際演出後狂被導演打槍太爛，變成我演得很開心，但劇組人員壓力很大。」
王子劇中在第1集出場沒多久就車禍領便當，還被老婆整理遺物時意外發現第2支手機，疑似婚前出軌。現實中被問及感情不忠怎麼辦？王子反應超快回說：「我絕對不會有這種狀況發生！」王子回想拍攝車禍重頭戲仍心有餘悸，「不但封路自強隧道，還整整拍了3個大夜班，加上真正撞上很衝擊現場白煙很濃很嗆，但我還要努力憋氣裝死，這真的很困難。」
《沒有你依然燦爛》由金鐘導演許富翔執導，集結大勢演員群簡嫚書、賴雅妍、孫可芳、林子閎、庹宗華、游安順、邱凱偉、鍾瑶、紀培慧、陳璽安、李芳雯、顏嘉樂、星卉、陳詩穎等人攜手演出，並加碼邀請橫跨電影電視的王子邱勝翊、郎祖筠、葛蕾、應朗丰擔綱特別演出。9月3日起每周日晚間8點東森戲劇40頻道、晚間10點TVBS 42頻道播出，晚間12點LINE TV一次上架2集。