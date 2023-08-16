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方芳芳賣掉上海豪宅！回台養老不孤單　「最美貴婦團」助陣葉璦菱

▲方芳芳（左二）今年3月時與葉璦菱（左一）、金瑞瑤、李翊君組成「最美貴婦團」，助陣葉璦菱兒子的演唱會。（圖／讀者提供）
▲方芳芳（左二）今年3月時與葉璦菱（左一）、金瑞瑤、李翊君組成「最美貴婦團」，助陣葉璦菱兒子的演唱會。（圖／讀者提供）

記者吳雨婕/綜合報導

資深女星方芳芳受封「最美麗主持人」，去年賣掉上海的豪宅，宣布回台養老，回台後，她時常與好友們同框，無論是葉璦菱兒子ØZI的演唱會，還是葉璦菱的參與「藍寶石大歌廳」活動，都能見到她的身影，在ØZI的演唱會上，更是組了「最美貴婦團」助陣，近日她則是與陳美鳳聚會，凍齡模樣讓陳美鳳都佩服。

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方芳芳自從賣掉上海豪宅返台後，人也不閒著，今年3月葉璦菱帥兒ØZI在台北流行音樂中心開唱，葉璦菱就約了方芳芳、金瑞瑤、李翊君等星友組成「最美貴婦團」助陣，當時方芳芳頂著俏麗短髮，穿著白色高領上衣，與葉璦菱、金瑞瑤、李翊君並排坐，4人全都看不出已經上了50歲。

▲葉璦菱、方芳芳、金瑞瑤、李翊君、陳柏霖等都來看ØZI演唱會。（圖／讀者提供）
▲葉璦菱（左起）、方芳芳、金瑞瑤、李翊君今年3月都來看葉璦菱兒子ØZI的演唱會。（圖／讀者提供）
而相隔2個月後，則是由葉璦菱率領張秀卿、黃妃、西卿、林淑容及羅時豐等人在高雄流行音樂中心「2023 真愛秀・藍寶石大歌廳」第2場開唱，不僅台上熱鬧不說，就連方芳芳也低調現身台下欣賞，戴著口罩、低調為老友們加油打氣。

事實上，去年方芳芳曾透露因為上海封城讓人生活太辛苦，因此已經賣掉一間上海房產，是一棟社區裡的別墅，會在台灣養老，至於兒子Jason則是一個人在上海工作，不捨分離她，還因此難過的哭了，近期能看見她時常參與好友活動、聚會，看得出來應該是在友人的陪伴下，排解了不能見到兒子的相思之苦。

▲陳美鳳（左起）、曾國城、方芳芳3位大牌難得聚會。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）
▲陳美鳳（左起）、曾國城、方芳芳3位大牌難得聚會。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）
▲方芳芳賣房撤出上海，計畫返台養老。（圖／台灣優質生命協會提供）
▲方芳芳賣房撤出上海，返台養老。（圖／台灣優質生命協會提供）

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