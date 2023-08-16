連鎖加盟產業結合屏東優質農產 打造餐飲科技供應基地
台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強率領協會成員拜會屏東縣長周春米，共同策劃連鎖餐飲產業集聚、科技餐飲供應鏈中心、餐飲供應基地等計畫，藉此強化兩者協作，促進屏東縣經濟發展。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣憑藉多樣農產資源，包含農、林、漁、牧等食材，並享有優越地理位置，可成為大南方國際市場交流樞紐，提供發揚本土品牌、供應連鎖餐飲業的絕佳機會，拓展屏東優質農產品的銷售通路。
理事長吳永強表示，連鎖加盟有助於創業成功率，如能將連鎖品牌引進屏東，並融合當地農產資源，必能提高青年創業意願，推廣屏東卓越農產品。
周春米表示，屏東已啟動多項科技農業政策，如潮州國際農業冷鏈加工分裝廠、熱帶農業產業園區及枋寮養殖業加工熟成，這些與智慧倉儲、冷鏈物流結合，將與連鎖加盟產業共同增進屏東國際品牌形象。
連鎖加盟促進協會致力於協助在地青年創業，未來會在六塊厝產業園區建立智慧青創中心，提供創業課程、產學培育等支援，並共同奠定青年創業及產業科技化的基礎。
周春米保證，未來將強化與台灣連鎖加盟促進協會的合作，舉辦創業博覽會，整合觀光旅遊服務，同時縣府將協助創業者取得資金，從而實現連鎖品牌扎根、地方經濟發展以及政策落實的三贏局面。