瓊斯盃／未來是否有意願擔任中華隊控衛？賀丹：我更喜歡打2號
賀丹和賀博混血兄弟檔在這次威廉瓊斯盃代表中華白出戰，兩人能力出眾，相較於評價更高的弟弟賀博，哥哥賀丹年紀較長、球風也更穩定成熟，可說是這支球隊中外線最穩健的球員。今（16）日面對防守強悍的美國加州州立大學爾灣分校（UC Irvine），他也展現出更多自己的技藝和才華，能夠切入、也能夠分擔一些組織任務。未來他是否有可能打到全職一號位？這位196的後衛在受訪時表示，自己仍然更喜歡在場上擔任得分後衛。
記者黃建霖/臺北報導
由許皓程教練帶領的這支中華白，在本屆瓊斯盃的任務是去培養未來能進入中華藍的明日之星。而今年回國參賽的台美混血兄弟賀丹、賀博，無論場上、場下都是最受關注的焦點。
雖然球技和經驗上稍顯稚嫩，不過兩人出色的身體條件藏不住，今天面對NCAA一級的UC Irvine的防守，賀丹在場上攻下18分，能切、能投、能傳，表現十分全面。
賽後有媒體問他，未來若有機會入選中華隊成人隊，他是否有意願去打到一號位，對此賀丹表示，「我還是比較喜歡打2號，但這不代表我會一直投三分，在場上我仍會努力幫助隊友融入體系。但若未來有機會打中華隊，我希望打的位置是2號。」
不過，就像中華白教練許皓程在此前所說的，現代籃球中一名球員的實力很大程度取決於他在場上位置的靈活性和可調整性。賀丹在中華白的表現證明他有這樣的能力，這對其未來發展來說肯定是好事。