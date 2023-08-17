迎AI世代！台灣文化科技大會10月高雄登場　結合XR影展、打狗祭

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「X」中帶有「人」字，意喻人與科技的因果關聯與疊加進化；而「X」當中也有「鎚」的意象，鐵鎚代表著工業，在英文中也被廣義詮釋為科技和創意產業。
文化部長史哲表示，AI新世代來臨，首屆「TTXC台灣文化科技大會」落腳高雄，代表延續行政院5月份核定在高雄的「亞灣2.0智慧科技創新園區」，加上文化部「文化黑潮計畫」將為高雄導入更多數位影視發展量能，融合高雄港灣在地優勢與過去多次國家級展會的豐富策展經驗，相信這次台灣文化科技大會可以帶給大家世界級最頂尖的文化科技體驗。
高雄市長陳其邁指出，TTXC將以高雄流行音樂中心珊瑚礁群作為活動主要地點「未來訊號站」，在其中展示包括全國最大的沉浸式影展、重建當紅知名影視場景，更力邀國內外科技與文化領域重量級講者來到高雄分享最新文化科技產業脈動。
陳其邁說，這次結合高雄特有品牌無論是亞洲最大的XR影展、高雄電影節、Takao Rock打狗祭，不管是科技迷、文化愛好者或是業界專家，相信都能在這次大會獲得共鳴。
文化部表示，「TTXC台灣文化科技大會」推出首屆大禮包套票，8月17日中午12點起於「OPENTIX售票系統旗艦館」開啟連結及販售。大禮包套票內含Takao Rock打狗祭單人雙日券、高雄電影節10場劃位優惠券、國際論壇20場劃位優惠券，要價新台幣3,300元，歡迎使用文化幣消費。優惠再優惠的大禮包，數量有限，售完為止，請有興趣的民眾把握機會搶購，10月到高雄，乘著科技的翅膀，探索虛實交錯的文化天際線。