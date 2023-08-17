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迎AI世代！台灣文化科技大會10月高雄登場　結合XR影展、打狗祭

▲文化部將於10月7日至22日在高雄舉辦首屆「TTXC台灣文化科技大會」，將匯入影視、音樂、產業、AI趨勢科技等領域。（圖／文化部提供）
▲文化部將於10月7日至22日在高雄舉辦首屆「TTXC台灣文化科技大會」，將匯入影視、音樂、產業、AI趨勢科技等領域。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

繼2023台灣文博會宣告9月22日至10月1日重返台北開展，文化部今（17）日再宣佈將接棒於10月7日至22日在高雄舉辦首屆「TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」。文化部表示，呼應行政院核定「亞灣2.0智慧科技創新園區」計畫，台灣文化科技大會將匯入影視、音樂、產業、AI趨勢科技等領域，結合高雄享譽國際的亞洲最大XR影展、高雄電影節、Takao Rock打狗祭，並串聯各文化景點，以派對感受城市DNA，帶領民眾體驗科技浪潮下，文化應用的各種可能性。

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▲TTXC主視覺設計發想由「產業」、「串聯與融合」、「科技和創意」及「以人為本」等元素組合而成。 （圖／文化部提供）
▲TTXC主視覺設計發想由「產業」、「串聯與融合」、「科技和創意」及「以人為本」等元素組合而成。 （圖／文化部提供）
文化部與高雄市政府今天首發公布大會主視覺及首支形象影片，由曾入圍葛萊美獎，並且有金曲獎及金鼎獎加持的洋蔥設計有限公司操刀。洋蔥設計表示，「TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」的「X」，在數學符號有「加乘」的概念，也象徵連結、融合及串聯，以及未知的可能性；「以人為本」是科技發展與數位轉型的關鍵核心，更是未來趨勢。

「X」中帶有「人」字，意喻人與科技的因果關聯與疊加進化；而「X」當中也有「鎚」的意象，鐵鎚代表著工業，在英文中也被廣義詮釋為科技和創意產業。

文化部長史哲表示，AI新世代來臨，首屆「TTXC台灣文化科技大會」落腳高雄，代表延續行政院5月份核定在高雄的「亞灣2.0智慧科技創新園區」，加上文化部「文化黑潮計畫」將為高雄導入更多數位影視發展量能，融合高雄港灣在地優勢與過去多次國家級展會的豐富策展經驗，相信這次台灣文化科技大會可以帶給大家世界級最頂尖的文化科技體驗。

高雄市長陳其邁指出，TTXC將以高雄流行音樂中心珊瑚礁群作為活動主要地點「未來訊號站」，在其中展示包括全國最大的沉浸式影展、重建當紅知名影視場景，更力邀國內外科技與文化領域重量級講者來到高雄分享最新文化科技產業脈動。

陳其邁說，這次結合高雄特有品牌無論是亞洲最大的XR影展、高雄電影節、Takao Rock打狗祭，不管是科技迷、文化愛好者或是業界專家，相信都能在這次大會獲得共鳴。

文化部表示，「TTXC台灣文化科技大會」推出首屆大禮包套票，8月17日中午12點起於「OPENTIX售票系統旗艦館」開啟連結及販售。大禮包套票內含Takao Rock打狗祭單人雙日券、高雄電影節10場劃位優惠券、國際論壇20場劃位優惠券，要價新台幣3,300元，歡迎使用文化幣消費。優惠再優惠的大禮包，數量有限，售完為止，請有興趣的民眾把握機會搶購，10月到高雄，乘著科技的翅膀，探索虛實交錯的文化天際線。

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