連續6年摘星！經典茶飲茶裏王回甘底蘊　華人雞尾酒教父也認可

美食家：這瓶包裝茶飲不簡單！ 橫掃國際美食獎項 「茶裏王」靠這些秘訣六度摘星
連續六年獲獎有多不簡單？iTi國際風味評鑑的評審大部分來自歐洲名廚、品酒師等專業人士擔任，為全球食品界盛事，每年吸引全球上千產品爭相角逐，是全球食品產業界公認最具影響力的評鑑之一。
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品牌表示「回甘就像現泡」是茶裏王一路走來的堅持，而茶湯回甘的關鍵，全來自製茶工法的三大秘訣。
秘訣一：黑網覆蓋
在茶葉生長過程中採用日本引進的種植方式，就像是為茶葉撐陽傘，降低茶葉直接陽光照射強度，茶裏王將這個技術運用在茶樹上，減少苦澀物質（如單寧）的產生，提升茶葉中茶胺酸這個回甘關鍵物質。
秘訣二：自然酵素
在傳統製茶工法中運用自然酵素，透過揉捻，讓茶葉在製茶過程中釋放原生甘甜，提升茶葉的品質，喝起來感受到自然的回甘。
秘訣三：單細胞生茶萃取技術
透過酵素崩解茶葉，萃取隱藏在茶葉細胞裡的甘味精華，保留茶葉自然甘甜，讓茶湯更回甘。
一口盡飲茶葉回甘底蘊！華人雞尾酒教父Aki帶你領略茶裏王的職人堅持
人稱「華人雞尾酒教父」的Aki深知茶裏王亮眼成績單背後的付出，也肯定品牌在製茶時展現的職人精神。「堅持做一件事不容易，堅持做好一件事且連年獲獎更是難得。」多次參與國際比賽的Aki受訪時提及，許多人只記得自己是「連續三次國際調酒大賽冠軍」、「雞尾酒教父」，卻沒看見這一路走來投注的心力。除了調酒上品質與口感的精進，服務、技術的細節也不容忽略。種種的堅持，正如同茶裏王從製茶到品管的講究。Aki感性的表示，「從茶葉到一瓶茶的誕生，茶裏王多年來從茶農、製茶師傅、到品管員的付出與不妥協，都是為了帶給消費者更具風味的口感。如此的回甘淬鍊過程，與燃燒熱情的職人精神，想必是造就制霸世界風味大獎的關鍵。」
「其實茶跟酒一樣，口感底蘊才是品嚐的關鍵！」嚐遍台灣風土、調製過多款茶酒的Aki大方分享自己平時品茶的訣竅，他表示，「酒的底蘊來自香氣與入喉的前中後味表現，茶的底蘊則來自入喉的回甘。以茶裏王台式綠茶為例，入口後能明確感受到茶葉與茉莉花的絕佳比例，茶葉散發清爽茉莉香，入喉後尾韻則展現清爽回甘的台茶精神。」善於利用好茶為基底打造調酒、傳遞屬於台灣的記憶氛圍的Aki推薦，「台式綠茶的味型融合了獨特的台式細緻香甜口感，非常適合與像是高粱等烈酒作結合，可以充分品飲來自台灣這塊土地獨有的職人哲學。」
好茶背後職人的堅持 淬鍊出亮眼的回甘成績
茶裏王背後蘊藏各方職人們的辛苦結晶，從清晨早起、烈日採菁、徹夜製茶、技術精進，每一步驟都是職人們對茶的熱愛！茶裏王背後在地職人-茶農看到獲獎資訊時也不禁真情流露「當我們聽到得獎，除了感覺很興奮，也會覺得我們被肯定」。正因為這群不同領域職人的付出，造就茶裏王自2018年起連續六年榮獲國際風味絕佳獎章的傳奇，更是台灣茶飲市場中唯一連續六年獲國際獎項的即飲包裝純茶品牌。炎炎夏日，邀請大家一起感受連年撼動國際的的星級好茶吧！
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