響應0820還路於民遊行　國民黨提10項願景實現「行人天堂」

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針對「還路於民」大遊行主辦方的訴求，行人零死亡聯盟代表楊博捷說明，希望透過整合政府相關部門，將行人權益入法，以交通3E（工程、教育、執法）三個面向，讓安全、平權、人本的不同層次目標，成為台灣道路的新核心精神與行動實踐準則。
楊博捷進一步提出五大訴求，一、健全人行設施：還給行人連續暢通無阻的實體人行道網路、優化路口護行人、道路瘦身減車速、大眾運輸普及化、提高市區內徒步空間估比等。二、改革駕訓及考驗制度：改革駕訓制度、落實考照公正性、提升駕訓實施品質等；三、執法捍衛行人路：社區與執法單位積極維人行道通行順暢、全時全面取締不停讓行人之駕駛、杜絕檢討弱者之執法與宣傳等；四、重建交通法制：儘速排審具體保障行人權益之《交通安全基本法》、制定具強制力且具體保障行人空間之《道路設計規範》等；五、以縣市為單位，推動零死亡顧景：六都先推零死亡願景，穩定持續降低道路死傷、響應922世界無車日活動、試辦開放街道等。楊博捷表示，期望透過五大訴求，達成「2030死傷減半，2040死亡歸零」的最終願景。
Cheap表示，國民黨是最大在野黨，將來也很有可能執政，無論在何種位置，都希望能夠共同推動終結行人地獄、2040死亡歸零，也希望0820大家一起站出來。
康晉瑜則指出，8月20號的遊行活動，青年團及青年部會一起參與遊行，大約有50多位的青年朋友共襄盛舉，國民黨青年對於交通議題及行人安全是非常關注的，總統參選人侯友宜也特別拍攝影片響應這次的活動。侯友宜在影片中表示，每位國民的生命都是他最在乎的，他承諾會努力實踐人本交通環境，回應民間團體的五大訴求，終結「行人地獄」的惡名，8月20日請大家支持還路於民大遊行。
根據統計，全台每年有14萬件交通事故發生在路口，平均每一天半，就有一人死亡，為呼應多數民眾期待解決「行人地獄」的問題，國民黨提出實現「行人天堂」的十項願景方針，柳采葳說明直接與「行人地獄」相關的有：1.將人本交通當成國家重大政策，滾動式規劃與檢討全國危險路口與路段改造補助計畫；2.重新檢討中央「交通標誌標線號誌設置規則」相關法規，授權地方落實執行，並滾動式檢討執行成效；3.重新檢討中央「市區道路及附屬工程設計標準」，提高人行道面積，改善人行環境，並滾動式檢討執行成效；4.透過家庭教育、學校教育與社會教育，培養全民正確的交通安全觀；5.運用人車路相關偵測及感應設施，提升路口及危險路段行車安全。
柳采葳指出，間接與「行人地獄」相關的有：1.中央檢討修法改革駕照取得門檻與考照方式，並適度增加考照資格，亦可參考日本以罰則以扣點制方式吊銷駕照方式，以更嚴格法規讓民眾願意守法，改變駕駛素質；2. 善加運用科技與大數據，提升人員管理與運具安全性。至於與「機車族權益」相關部分：1. 配合歐盟法規要求宜修法配合加裝機車科技安全設備以提升機車安全；2. 重新檢討機車安全道路改善及政策，編定指導準則（Guideline）或作業流程（SOP）；3. 建置常態性的「機車交通政策管理小組」。
林家興則提出行人零死亡修法倡議，以自身經驗提到去國外留學才第一次知道「原來車會讓人」，立志為台灣交通安全打拚，並認為要有國家級立法配套才能有機會實現「3E」願景，並響應制定《交通安全基本法》，包括明確規範中央與地方政府、團體、駕駛人與交通安全有關之責任，明訂行政院每年向國會提交交通事故情況報告、交安措施計畫及概要，接受國會及全民監督，且健全交通法規體系，交通事故人、車、路三大元素應於基本法中明訂，最後要明定行政院層級的「三級交通安全對策會議」。