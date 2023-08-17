七夕穿情侶裝麻辣鍋「下殺59折」吃到飽 送玫瑰愛心肉盤賺2088元
七夕情人節又有美食業者加碼祭出放閃優惠，「穿情侶裝」吃馬辣旗下的「問鼎」宮廷火鍋，大啖麻辣鍋搭配和牛海陸套餐「下殺59折」吃到飽，還加碼贈送「玫瑰愛心肉盤」，而且不限情侶用餐，哥兒們、閨密都可以參加，一次賺到2088元。另外，三澧企業旗下 BELLINI Pasta Pasta 與 MOLINO 手作義大利麵餐廳，則應景推出浪漫高 CP 值雙主餐，大啖「全隻龍蝦＋炭烤牛排」。
記者蕭涵云/綜合報導
8月22日七夕情人節還沒訂位怎麼行！馬辣旗下的「問鼎」宮廷火鍋祭出放閃活動，只要「身穿情侶裝」享用和牛海陸套餐「下殺59折」！提前至少1日預約訂位，用餐當日兩人穿著同色或同款上衣、褲子、鞋子、帽子及其他服飾配件，就能享有「愛你久久和牛海陸2人套餐」優惠價2199元（原價3707元），而且不限男女老幼，哥兒們、閨密都可以參加，當場現賺2088元。
套餐包括御廚湯底6選1（宮廷麻辣湯/美人養生湯/胡椒豬肚雞湯/重慶酸菜魚湯/花膠干貝老火湯/貴妃跳舞牛奶湯）、澳洲M8-M9純血冠軍黑毛和牛＋美國SRF極黑和牛霜降拼盤一份、美國冷藏熟成安格斯神仙牛一份、豪華綜合海鮮8品一份、綜合手工餃4品半份、綜合手工丸4品半份、高麗菜半份、福山萵苣半份、金針菇半份、老油條一份；再隨餐附贈特製宮廷爵杯和獸型觥盛裝的「玫瑰荔枝醋飲」一份，各分店每日限量30組，售完為止。
澎湃套餐還沒完！只要點購「愛你久久和牛海陸2人套餐」，問鼎還加碼贈送價值580元的限定「玫瑰愛心頂級牛豬拼盤」，以A級松阪豬圈出玫瑰花型，搭配美國Choice頂級牛胸腹片切，圍成浪漫花圈上桌，儀式感不求人；若單點也只要活動期間含2成人以上同行，提前至少1日預約訂位，同桌每成人單點消費達 1000 元，就也能獲贈「玫瑰愛心頂級牛豬拼盤」，每桌限贈一份，恕無累贈。
而三澧企業旗下 BELLINI Pasta Pasta 及 MOLINO 手作義大利麵餐廳，也應景打造「情人甜蜜雙主餐」，開吃香煎龍蝦義大利麵及炭烤美國翼板牛排佐松露醬；BELLINI Pasta Pasta 搭配綜合季節優格水果沙拉、香酥唐揚酥炸雞翅，MOLINO則有彩虹繽紛野菜沙拉、搭配水牛城雞翅。
套餐皆附贈鮮果利雅特調 2 杯；即日起至8月21日前，預訂8月18日至8月22日享用情人甜蜜雙主餐，加碼再贈「4 吋戀人芒果甜心比薩」1份及咖啡或紅茶2杯。