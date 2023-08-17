《國安法》修正案三讀遲未公布 國科會：預計年底完成
立法院去年5月三讀通過《國家安全法》修正案，為中共發展組織的刑度拉高為至少7年起跳，竊取國家核心關鍵技術營業秘密，最重可處12年，但行政院迄今未公布生效，原因為國科會尚未完成國家核心關鍵技術認定。對此國科會副主委陳儀莊今（17）日出席行政院會後記者會說明，目前跨部會正在整合相關名單，經審議後再送行政院核定，會盡快公布預計在年底完成。
記者陳威叡／台北報導
立法院去年5月三讀通過《國家安全法》修正案，至今卻遲未公告上路，行政院發言人林子倫回應，現行《國安法》即可科以相關刑責，這跟修正後是否施行無關，且現行條文、修正條文對懲處共諜刑度一致，即便未修正也都沒有不能科以刑責的問題。
林子倫說，法務部在今年5月26日依照修正後的《國安法》擬具施行細則，也已經預告完成，司法院也在5月依照修正後的第19條完成專庭設置。後續相關法制工作跟配套，會請請國科會、法務部與相關部會規劃施行期並加速作業。未來如有外國竊取國家核心關鍵技術營業秘密，法院也得依本法加重刑期，確保國家安全、維護社會安全。
陳儀莊回應，核心關鍵技術認定辦法於4月28日訂定完成，6月首次召開跨部會會議，現已成立核心關鍵技術辦公室，將整合各部會所提的相關名單，經辦公室挑選完畢後送審議會，再送行政院核定，會盡快公布，預計年底完成。