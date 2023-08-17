瓊斯盃／孫思堯場上擺爛像遊魂 被網友噴爆：不要侮辱國家隊！
威廉瓊斯盃中華白昨（16）日以59:117慘敗美國加州州立大學爾灣分校（UC Irvine），其中孫思堯在比賽中態度散漫，防守不僅不夠積極，進攻也不夠專注，引起球迷不滿，在網路上掀起討論，更有球迷怒噴「要他不要侮辱國家隊」。
運動中心/綜合報導
開賽就穩定領先，中華白的進攻狀態不錯，雙方互有來往，首節打完暫時以27:32落後，但次節中華隊進攻被限制，僅進帳11分，上半場以35:61落後，第三節美國打出29:11，持續擴大領先優勢，末節比賽已經無懸念，中華白以58分之差慘敗。
本場比賽孫思堯態度散漫，一名網友在PTT上發文表示，很少看到打國家隊的球員還在比賽中擺爛，連基本態度的都沒有，不僅沒注意隊友傳球發生失誤外，也沒注意身旁對手準備搧他火鍋，甚至呈現「監視器防守」，在防守時連手都沒有舉起來，並且讓出空間給對方舒服得分。
孫思堯引起很多球迷的不滿，紛紛留言表示：「現場看真的很火大」、「在場上像是遊魂」「這種態度還打球」、「哪來臉打國家隊」、「好幾球都超扯，不壓迫不舉手不防守，甚至連移動都懶」、「態度看不下去」、「連手都不舉一下，不想打就下去」、「不要侮辱國家隊球衣」。