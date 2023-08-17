瓊斯盃／孫思堯態度惹議未登錄 中華白59:71不敵卡達吞3連敗
威廉瓊斯盃中華白接連輸給阿聯酋、美國隊，今（17）日迎戰卡達隊，因態度不佳被網友批評的孫思堯此戰並未登錄。此戰中華白首節攻守當機，雖然次節一度取得領先，但下半場卡達手感火熱，末節賀博單臂暴扣點燃場，但中華白始終無法拉近分差，但最終中華白仍以59:71輸球，吞下3連敗。
記者路皓惟/台北報導
開賽後節賀丹得分率先開張，但中華白攻守卻陷入當機，被卡達打出一波14:4攻勢，且單節發生5次失誤，第一節打完中華白8:18落後10分。次節陳范柏彥和林信寬連飆3顆三分球，中華白追到1分差，接著白曜誠上籃得手率隊反超，半場打完白曜誠拿下9分，中華白單節攻下23分，仍以31:35落後。
第三節易邊再戰，卡達多點開花手感火燙，該節命中率高達8成57，NDOYE SEYDOU、MOHAMED NADO砍進3記三分，以53:46繼續保持領先優勢。
末節馬建豪率先在外圍施放冷箭，儘管試圖追分，賀博更上演暴扣點燃全場，但中華白始終無法拉近分數，比賽尾聲MICHAEL O’NEAL LEWIS一記三分得手，也讓比賽失去懸念，最終中華白以12分之差落敗。
本場比賽賀博9投5中，攻下全隊最高的12分，白曜誠攻下次高的11分，陳范柏彥和簡廷兆皆繳出8分，斑霸則拿下6分。