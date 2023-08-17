楊乃文鬆口感情狀況！「觀察對象有4、5個」 認了是外貌協會
楊乃文將發行新專輯《Flow》，她今（17）日出席電台活動宣傳，單身多年的她分享感情狀況，鬆口表示最近有4到5位認真觀察的對象，可是都沒有在約會，還透露現在是「外貌協會」，開始會注意男性長相。
記者吳雨婕/台北報導
楊乃文這張專輯與伍佰、落日飛車、戴佩妮領軍的佛跳牆、傻子與白痴等多組樂團合作，且每一位合作的音樂人都非常有才華，被問到是否另一半的條件也是要找有才華的，楊乃文表示：「當然很重視對方才華，但現在可能看重顏值的比例有變高。」不過她發現，好人跟壞人與長相完全沒有關係，「那何不選擇好看的呢？」
楊乃文還大方表示目前身邊有4到5位認真觀察的對象，但是沒有在約會，談到是否會邀請「觀察對象們」去看新歌演唱會，或者安排一個觀察區，對此她霸氣笑說：「不需要，應該都不會，或是來了我不知道，因為我從來不會叫人家來看我的演唱會，我覺得會是一種壓力。」
此外，鬼月到來，楊乃文分享曾遇過靈異體驗，印象最深刻的是住過陰氣很重的飯店，她一進到房間就全身不太對，「我也不知道為什麼，我走進去就起雞皮疙瘩。」甚至連閉眼睛卸妝都沒有辦法，只覺得全身毛骨悚然。