欣葉餐飲引進加拿大紅參！180元起嘗到 50樓Café水果入菜吃到飽
八月初進入二十四節氣中的「立秋」，人們也隨著氣候稍微轉變而食欲大開。欣葉國際餐飲集結旗下欣葉台菜、鐘菜和欣葉小聚三品牌聯合演繹，推出四大海味之一的海參料理，以遠自加拿大東岸海域的「野生北極參」，俗稱加拿大紅參或者紅海參，作為食材，設計出七道菜式並將分二波段限量推出。位於板橋的「50樓Café自助餐廳」則是於明(18)日至9月30日，推出「水果新樂園」美食活動，多達20種水果，能入菜、做甜點，也有自製冰淇淋。
記者葉盛耀/綜合報導
旗下擁有10品牌，橫跨台菜、日本料理、馬來西亞風味、粵菜等不同菜系的欣葉國際餐飲，餐廳向來有「真材實料」的好風評，其中精準到位的採購眼光功不可沒。本身熱愛烹飪也重視養生的欣葉創辦人李秀英董事長，此次在友人推薦下接觸到加拿大北極參，看重其野生生長在寒冷潔淨海域、造就出口感獨特且品質優良海參的特性，獨家引進加拿大野生北極參，由欣葉廚師團隊經半年的研發測試，推出七道精彩的料理與顧客分享。
加拿大在台辦事處也表示，加拿大海鮮深受台灣消費者的喜愛，包括龍蝦、鮭魚、干貝、冷水甜蝦、雪蟹柳葉魚、比目魚、海螺等均為常見的愛用食材。至於欣葉廚師耗時四天將帶有濃郁鮮味的北極參乾，以水、手工逐步發製還原，直到脹發五至六倍大完成。處理內臟時則要巧手耐心，保留可食用的部位並確保參體形貌完整，較往常更為耗時，清洗完成後也要用蔥、薑、酒等煨出味道，才算完成前置作業。
加拿大北極參由於海域潔淨、食材無雜味，更可在傳統中尋求突破，品嘗海參不同的口感與風味。如過去海參除了烹調過程易出水難入味，且受限食材較沙多氣腥，較少以涼拌手法呈現，所以「北極紅參涼拌時蔬」這道菜，主廚透過不同工序將北極參變成脆口涼菜，並以辣椒、沙茶、藤椒油等調味料拌勻，吃起來因此香麻鹹鮮。
「頂湯鮮燒北極紅參」中的「頂湯」是這道料理的靈魂，精選豬後腿、老母雞、雞爪等食材熬煮10小時，讓食材的精華及膠質都融入湯中，再與蠔油、醬油等來煨燒襯托著嫩Q的紅參，風味鮮醇迷人。
另還有傳統酒家菜演變的「北極紅參鑲海鮮茸」，及透過乾貨扁魚酥、蛋酥增鮮提香的「北極紅參燉燒白菜」，取台灣在地發酵食福菜、醃製剝皮辣椒引味的「福菜醬悶北極紅參」、「雙椒辣炒北極紅參」等，讓海參吃起來更別具滋味，北極紅參菜色最低180元起。
另外，新北最高的「50樓Café自助餐廳」則是明(18)日至9月30日，推出「水果新樂園」美食活動，主廚選用酸甜各異、濃香多汁的夏季嬌客─包含芒果、百香果、龍眼、西瓜、柚子、哈密瓜等，超過20種時令鮮果入菜或做甜點。像是清爽開胃的烤鳳梨華爾道夫沙拉、水果優格義麵、鮮蝦鳳梨佐白蘭地雞尾酒醬、和酸甜可口的南洋白柚雞胸油醋沙拉。
熱食則有紅燒龍眼牛肉麵，以濃郁牛骨高湯與清甜龍眼果香完美融合，搭配現涮美國牛五花。另還有鹹鮮涮嘴的芒果鹹蛋螃蟹與金棗鴨賞炒飯等。為了立消暑氣，主廚特別讓出江湖，而且竟然還有每日輪用西瓜、哈密瓜、鳳梨、鮮橙等入餡，以液態氮冰淇淋機所做成的酸甜口味冰淇淋，炎熱氣候中最是消暑。