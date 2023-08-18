「美聲男伶」成員染疫離世！團員三缺一來台開唱 11月空降北流
▲II Divo美聲男伶經歷團員染疫過世，今年以「三缺一」的陣容將在11月來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）
記者吳雨婕/綜合報導
2023-08-18 10:03:23
全球銷售超過3000萬張、拿下160張白金、金唱片銷售認證，跨界美聲天團II Divo美聲男伶，於2021年底時經歷西班牙成員卡洛斯Carlos Marin在巡演過程中不幸染疫離世，他們近來揮別傷痛，由薩巴斯汀、厄斯、大衛，首度以「三缺一」形式攜手來台開唱，他們將於11月17日在台北流行音樂中心舉行「II Divo: A New Day Tour in Taipei」，門票於8月24日早上11點在拓元系統開賣。
卡洛斯巡演過程中不幸感染新冠肺炎離世，享年53歲，震驚全球，引起歌迷與媒體一片譁然，團員們漸漸走出失去卡洛斯的傷痛，為了延續美聲男伶對音樂的熱情，今年正式宣布3人薩巴斯汀、厄斯、大衛與以特別嘉賓身分加入的成員Steven LaBrie展開世界巡演。
美聲男伶於2004年出道，由法籍聲樂創作天才薩巴斯汀（Sebastien Izambard）、搖滾與古典歌劇精通厄斯（Urs Buhler）及歌劇演唱碩士學位的美國男高音大衛（David Miller）及已逝的首席男中音卡洛斯（Carlos Marin）組成，外型與實力兼具的四人憑藉著天賦與努力，用歌聲跨越語言籓籬，從與傳奇天后席琳狄翁（Celine Dion）話題對唱〈I Believe in You （Je crois en toi）〉，贏得原唱者一致認同，結合管弦樂重新編曲瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的〈Hero〉等，把觸動人心的「歌劇流行operatic pop」曲風，精煉成饒富戲劇張力與羅曼蒂克情迷風格，就連脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）與美國前總統柯林頓夫婦都讚嘆。
對於這場新的演出，大衛透露：「關於卡洛斯的離去，當時我們非常震驚，我們甚至懷疑美聲男伶要結束了嗎？我們三個人還可以繼續唱下去嗎？因為卡洛斯是我們不可缺少的聲音就像是家中重要的成員。」 ▲II Divo美聲男伶將於今年11月來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供） ▲美聲男伶曾與席琳狄翁合作。（圖／翻攝自Céline Dion臉書）