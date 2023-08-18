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高雄「大港閱冰」回歸！周末限定兩日　33家最強冰品一次吃

▲高雄的「大港閱冰」冰品嘉年華將於明後兩日，即8月19日~8月20日舉行，選於哈瑪星濱海一路鼓山輪渡站前隆重登場，集結33個最強店家。（圖／高雄市觀光局提供）
▲高雄的「大港閱冰」冰品嘉年華將於明後兩日，即8月19日~8月20日舉行，選於哈瑪星濱海一路鼓山輪渡站前隆重登場，集結33個最強店家。（圖／高雄市觀光局提供）

記者葉盛耀/綜合報導

本周全台特色活動不少，高雄的「大港閱冰」冰品嘉年華將於明後兩日，即8月19日~8月20日舉行，選於哈瑪星濱海一路鼓山輪渡站前隆重登場，同時2023旗津風箏節暨氣墊水樂園活動也邁入最後一周，本周末活動以「大港閱冰X旗津風箏節暨氣墊水樂園」雙主場模式舉行，讓高雄變身消暑天堂。基隆市政府則首度舉辦「基隆壽司季」推廣活動，獲得31間在地知名壽司及連鎖店家熱烈響應，活動即日起開跑，至9月10日23：59止。

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高雄市觀光局提醒市民朋友，大港閱冰辦理期間，哈瑪星周邊道路將進行管制，濱海一路（延平街至臨海一路路段）將進行封街，並規劃為人行徒步區；兩場活動現場周邊停車空間有限，請民眾不要開車，多利用大眾運輸。觀光局長高閔琳表示，歡迎民眾本周末可先來鼓山輪渡站前品嚐各式美味冰品，現場有45家特色冰店及美食餐車任君挑選，再搭渡輪到旗津看風箏、玩戲水氣墊、吃海鮮，享受夏日清涼消暑時光。

▲相當受民眾歡迎的2023旗津風箏節暨氣墊水樂園活動，本星期也邁入最後一周。（圖／高雄市觀光局提供）
▲相當受民眾歡迎的2023旗津風箏節暨氣墊水樂園活動，本星期也邁入最後一周。（圖／高雄市觀光局提供）
高雄市觀光局長高閔琳說明，今年大港閱冰除了有不少去年參加過的人氣店家，像是清新網美打卡名店禾苑蔗片冰、日式雪花冰專賣的葉月堂、動物造型可愛冰棒的皇冠冰城、復古懷舊風格並使用自家萬丹紅豆製作的紅逗冰室等，也有不少首次受邀出席冰品市集活動新店，例如結合調酒風格的小島製冰、瑞豐夜市韓國爆紅烤棉花糖冰淇淋，主打洋風系黑糖的安九冰科，以及南台灣唯一專賣冰酥的森海製冰等，總共有33家最強冰品及12家特色餐車。

▲高雄市觀光局長高閔琳說明，今年大港閱冰除了有不少去年參加過的人氣店家，像是清新網美打卡名店禾苑蔗片冰、日式雪花冰專賣的葉月堂等。（圖／高雄市觀光局提供）
▲高雄市觀光局長高閔琳說明，今年大港閱冰除了有不少去年參加過的人氣店家，像是清新網美打卡名店禾苑蔗片冰、日式雪花冰專賣的葉月堂等。（圖／高雄市觀光局提供）
觀光局說明，只有在兩日大港閱冰活動中購買市集冰品店家任一品項產品，就可拿到「我推的冰店」卡，只要2張即可參與人氣投票，完成投票即可獲得禮冰券一張；民眾自8月21日起至9月10日止，可持禮冰券至合作冰品店家消費抵用。除了拿禮冰券之外，大會舞台還有精彩親子表演像是奇幻魔術秀、小丑哥哥折氣球、特技扯鈴與花式籃球與歌唱表演。

基隆市長謝國樑則提到，基隆有著北台灣漁貨供應鏈的美譽，近年看到許多在地職人，認真做出精緻壽司，市府希望藉壽司季串聯餐飲產業鏈，把這些美味推廣出去。市府未來也會編列預算，制定推廣補助計畫，讓職人壽司發揮在地特色，使精緻美味的壽司店家在基隆應運而生。

市府觀光及城市行銷處表示，壽司除可搭配基隆海鮮食材及漁貨做為美食料理外，也可作為基隆特色美食推廣的主題，為創新彰顯獨特的海洋特色，基隆首度將壽司整合成創新的城市品牌，於今年暑假啟動「2023基隆壽司季」，邁向基隆壽司季元年。

▲市長謝國樑出席基隆壽司季活動，與基隆在地壽司店家，歡迎大家體驗基隆美食魅力。（圖／基隆市觀傳處提供）
▲市長謝國樑出席基隆壽司季活動，與基隆在地壽司店家，歡迎大家體驗基隆美食魅力。（圖／基隆市觀傳處提供）
基市府即日起至9月10日23：59止，辦理到店消費票選活動，壽司店家共有「激推生鱻握壽司」、「好食炙燒握壽司」、「超美味軍艦壽司」、「有夠讚卷類壽司」、「超滿意壽司套餐」、「驚豔丼飯配壽司」共6類18個獎項。

每一獎項得票數前三高的店家，即分別獲得該獎項獎牌乙面及獎金6,000元，還可參加9到10月一系列的頒獎、網路或電視宣傳活動。民眾則可以到基隆壽司季票選店家 (不含連鎖壽司)消費，用手機掃店家專屬QR Code，即可為店家投票，各店前100名的投票民眾，即可免費獲得價值50元壽司1份或折抵壽司消費50元，還有機會抽中Apple iPhone 14 128GB、SAMPO 50吋液晶電視、Philips 健康氣炸鍋、Panasonic 燒烤變頻微波爐、全聯禮券500元及潮境智能海洋館門票等25項好禮，每人、每日、每店限投1票。

▲民眾可以到基隆壽司季票選店家 (不含連鎖壽司)消費，用手機掃店家專屬QR Code，為店家投票，各店前100名的投票民眾，即可免費獲得價值50元壽司1份或折抵壽司消費50元，還有機會抽中Apple iPhone 14 128GB等大獎。（圖／基隆市觀傳處提供）
▲民眾可以到基隆壽司季票選店家 (不含連鎖壽司)消費，用手機掃店家專屬QR Code，為店家投票，各店前100名的投票民眾，即可免費獲得價值50元壽司1份或折抵壽司消費50元，還有機會抽中Apple iPhone 14 128GB等大獎。（圖／基隆市觀傳處提供）

 

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